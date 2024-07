MotoGP, terribile lutto per la top class: è scomparso un personaggio amatissimo

Per la MotoGP è arrivato un nuovo lutto, una notizia che ha colpito profondamente tutto il mondo dei motori. Ecco chi ci ha lasciato.

La MotoGP sta vivendo la propria pausa estiva, dopo una prima parte di campionato che è vissuta nel segno del solito dominio di casa Ducati. Da Portimao al Sachsenring, è stato Jorge Martin a dettare legge in classifica mondiale, ma Pecco Bagnaia è poi tornato al comando piazzando ben quattro successi di fila, cambiando decisamente passo e sfruttando le defaillance del suo grande avversario, ormai mentalmente già indirizzato verso il passaggio in Aprilia della prossima stagione.

La pausa estiva, tuttavia, è iniziata in modo tragico per la MotoGP, ma anche per il mondo dei motori in generale. Infatti, un personaggio fondamentale per il motorsport è venuto a mancare proprio in queste ore, in maniera del tutto prematura. Si tratta di colui che ha fondato uno dei tracciati più belli di tutto il campionato, che è scomparso lasciando un grande vuoto in tutti gli appassionati.

MotoGP, addio a Paulo Pinheiro

La MotoGP ed il mondo dei motori sono in lutto, dal momento che è scomparso Paulo Pinheiro, CEO e fondatore dell’autodrome di Portimao, quello che ospita da diversi anni il Gran Premio del Portogallo della top class. Ingegnere meccanico e con una grande esperienza nel mondo delle corse, è deceduto mercoledì scorso all’età di soli 52 anni, e che nel corso della sua vita è stato anche un pilota, con il sogno di costruire un tracciato nella propria città natale che era diventato realtà.

Pinheiro è stato la pedina fondamentale nella realizzazione di questo tracciato, che ha ospitato anche due GP di F1 nel 2020 e nel 2021, oltre che la tappa del mondiale endurance nel 2022 e nel 2023. Secondo quanto emerso, Pinheiro è morto a seguito di gravi problemi di salute, ma non è stato specificato quello che era il male che lo affliggeva.

La MotoGP gli ha dedicato un lungo post sui propri canali social per dirgli addio. Anche la nostra redazione si stringe idealmente alla sua famiglia, porgendo le più sincere condoglianze in un momento di grande dolore per i suoi cari.