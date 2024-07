Cosa fa oggi Ralf Schumacher? La vita “segreta” post F1 del fratello di Michael

Ralf Schumacher dopo gli anni vissuti in F1 ha deciso di dare un taglio netto con la vita precedente concentrandosi su ben altro.

Quando sei il fratello del pilota più titolato della storia della F1 ed hai la sfortuna di fare il suo stesso lavoro il pericolo di restare schiacciato è veramente tanto, ma questo non si applica sicuramente Ralf Schumacher. Il tedesco, infatti, non è uno di quei fratelli raccomandati che si ritrovano in F1 più per caso che per talento, lui di stoffa ne aveva eccome.

Certo paragonarlo a Michael sarebbe ingeneroso, ma parliamoci chiaro, lo sarebbe per chiunque. Ralf però la sua carriera l’ha fatta ed è stata di assoluto livello. Non ha mai avuto l’auto da Mondiale eppure a casa ha portato 27 podi, 6 GP vinti, 6 pole e 8 giri veloci. Inoltre nelle stagioni 2001 e 2002 è stato capace di chiudere in entrambi i frangenti al 4° posto in graduatoria.

Numeri importanti arrivati dopo la vittoria nella Formula Nippon nel 1996 che lo portarono l’anno seguente all’esordio in F1 con la Jordan che anni prima aveva fatto esordire anche Michael. Si è ritirato poi dalla massima serie del motorsport nel 2007, dopo un anno non brillantissimo in Toyota. In seguito ha preso parte al DTM dove ha corso sino al 2010.

Ralf Schumacher tra vigneti e Sky

Per quanto concerne la vita privata, invece, è stato sposato con Cora Brinkmann dalla quale ha avuto un figlio, David, diventato anche lui pilota. Proprio in questi giorni poi ha annunciato la propria bisessualità rivelando di aver trovato la felicità grazie ad un nuovo compagno.

Ma cosa fa oggi Ralf Schumacher? L’ormai ex pilota tedesco ha sempre avuto la passione per i vini e si è lanciato in un vero e proprio business con dei vigneti in Slovenia con una casa completamente immersa nel verde dove si diverte a fare un po’ il contadino. Lo stesso Ralf scherzando ha detto di essere passato dalle monoposto superveloci della F1 ai trattori. Inoltre a questo impegno personale e intimo l’ex Toyota affianca anche la propria attività di commentatore per Sky Germania.

All’interno del circus Ralf è molto ben voluto e spesso si occupa di intervistare piloti per la TV tedesca. Il suo rapporto con Michael è sempre stato molto bello e anche lui come tutti in famiglia ha sofferto per il terribile incidente occorso al fratello. Speriamo un giorno di poterli rivedere passeggiare insieme per il paddock anche se sappiamo che questa ipotesi è molto remota per non dire impossibile.