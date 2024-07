Audi, nuova ammiraglia super lusso: il render svela il design (VIDEO)

La Casa dei Quattro anelli è pronta a rinnovarsi in grande stile. Sta per arrivare sul mercato una ammiraglia tutta nuova.

Per chi ama le mastodontiche berline Audi c’è una novità che vi lascerà a bocca aperta. Dopo un focus, sin troppo esasperato, sulle auto elettriche il brand tedesco ha deciso di tornare sul classico. Il successo, in passato, è arrivato grazie ad auto di rappresentanza come l’A7. Si tratta di un modello che stravolse il canoni di coupé a 5 porte.

L’Audi A7 C7 è stata commercializzata, dal 2010 al 2017, con diverse motorizzazioni. L’A7 Sportback è entrata, sin da subito, in concorrenza con la Mercedes-Benz CLS, l’Aston Martin Rapide e la Porsche Panamera. Il motore era anteriore-longitudinale. Per i tempi era un concentrato di tecnologia estrema con un innovativo cambio automatico a doppia frizione (S-Tronic), che permetteva cambi di marcia fulminei. La trazione integrale Audi Quattro ha fatto scuola.

La vettura presentava una dotazione base molto completa. Poteva essere equipaggiata, come optional, anche del HUD (Head Up Display) che proietta tutte le info principali della vettura sul parabrezza, come velocità o istruzioni di navigazione. E’ stato promosso sulla A7 anche un innovativo sistema chiamato “Night Vision Assistant”, capace di sfruttare una telecamera ad infrarossi in lontananza e di avvertire il conducente nel caso l’auto si trovi in rotta di collisione.

Audi, il restyling della nuova A7

Al lancio la berlina tedesca era disponibile con i seguenti motori: V6 FSI benzina da 2.8 litri di cilindrata erogante 204 CV di potenza e 280 Nm di coppia; V6 TFSI benzina da 3.0 litri erogante 300 CV e 440 Nm; V6 TDI diesel da 3.0 litri erogante 204 CV e 400 Nm; V6 TDI diesel da 3.0 litri erogante 245 CV e 500 Nm; V6 BiTDI diesel da 3.0 litri erogante 313 CV e 650 Nm; V8 TFSI benzina da 4.0 litri erogante 420 CV e 550 Nm, montato sulla versione S7 e con un V8 TFSI benzina da 4.0 litri erogante 560 CV e 700 Nm, montato sulla versione RS7. Date una occhiata al top di gamma.

La versione “S”, svelata nel 2012, con motore V8 è in grado di erogare 420 CV con una accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. Nei due anni successivi arrivarono le versioni pepate RS7 Sportback e la Sportback 3.0 TDI Competition con un motore V6 3.0 dalla potenza di 326 CV con 650 Nm di coppia abbinato ad un cambio Tiptronic a otto marce e alla trazione integrale quattro. La nuova A7 presenta dei gruppi ottici, completamente, rivisti. Lo stile è sempre lo stesso con un lungo cofano anteriore dove alloggia il motore ed una coda tronca. Per ora godetevi il render sul canale YouTube Manhoub 1, nel 2025 la vedremo in strada.