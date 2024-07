Mercedes Classe E, impressioni a caldo dal test drive: la potenza al servizio dell’eleganza

Il test drive per quanto riguarda la Mercedes Classe E ha evidenziato come questo marchio continui a stupire con modelli incredibili.

Il 9 luglio 2024 abbiamo avuto l’opportunità di prendere parte al test drive che si è tenuto nella concessionaria Maldarizzi in quel di Modugno, in provincia di Bari. Un’esperienza straordinaria che ha dato modo di testare vari modelli della Classe E della Mercedes, sempre più tecnologica e al passo con i tempi, partendo dalla concessionaria, fermandosi per un breve cambio guida ad Altamura, per poi arrivare a Matera.

Il gran caldo tra Puglia e Basilicata non ha di certo impedito di godersi una giornata a bordo di una gamma che ha saputo ancora una volta alzare il livello, oltre che ammirare paesaggi che mozzavano il fiato. La Mercedes, in occasione della conferenza stampa iniziale, tenutasi proprio all’interno della concessionaria, ha spiegato diversi aspetti sul futuro della gamma E.

Il punto focale è stato il passaggio all’elettrico che non deve più essere visto in modo totalmente divisivo rispetto alle altre varianti, ma in realtà deve affiancarlo e dare così la possibilità ai clienti di scegliere tra benzina, gasolio, ibrido e anche elettrico. Sono diversi i modelli che sono stati mostrati, con la AMG E 53 Hybrid 4Matic+ che forse è quella che ha catturato maggiormente l’attenzione.

Mercedes AMG E 53 Hybrid 4Matic+: berlina sportiva da sogno

Abbiamo avuto il piacere di guidare la versione berlina AMG E 53 Hybrid 4Matic da 330 kW, ovvero con erogazione da 449 cavalli con motore 6 cilindri da 3.0 litri e le sensazioni sono state incredibili. Ciò che colpisce è l’estrema silenziosità del motore, con questa auto che è nella versione plug-in e dunque, anche a velocità abbastanza sostenute, riesce comunque a mantenere i giri del motore molto bassi, caratteristica similare ad altri modelli di questo genere in casa Mercedes.

Proprio questa caratteristica rende ancora più silenziosa questa auto, almeno a sensazione personale, rispetto alla totale elettrica EQE, utilizzata nel viaggio di ritorno. Internamente inoltre ci si trova di fronte a una vera “astronave”, con la comodità che è impareggiabile, sia dal lato del guidatore che da quello del passeggero.

Bellissima la scelta di adottare il Superscreen MBUX nel lato passeggero, con questo che risulta essere un monitor touchscreen facilmente utilizzabile, creato però in modo tale da non creare distrazioni al guidatore. Questo aspetto è comunque opzionale, con il prezzo base che è di 94.786 Euro, con le prestazioni che permettono di toccare i 280 km/h, con l’accelerazione che da 0 a 100 km/h è di circa 4 secondi. Una giornata che ha permesso di provare non solo delle eccezionali versioni della Classe E, ma di tastare con mano anche una perfetta organizzazione da parte di Mercedes Italia.