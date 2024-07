Stoner, attacco frontale a Valentino Rossi: c’è di mezzo anche Marc Marquez

Casey Stoner non le manda a dire e ci va giù pesante con Valentino Rossi attaccandolo sulla sua famosa diatriba con Marc Marquez

Per anni Valentino Rossi e Marc Marquez hanno animato il dibattito in MotoGP con sfide incredibile in pista e fuori. L’apice di tutto si è raggiunto nel 2015, quando il Dottore ha accusato lo spagnolo di avergli fatto perdere di proposito il Mondiale quell’anno. Da quel momento in poi nulla è più stato come prima.

Durante gli anni successivi ci sono stati altri “incontri” tra i due che hanno portato ad un’inevitabile scontro. Sono arrivati continui attacchi e frecciatine e tra loro non vi è stata mai più la pace. Per Valentino Rossi però la diatriba con Marquez non è di certo l’unica della carriera.

Storicamente una delle prime fu con Max Biaggi, poi Gibernau e tanti altri. Tra queste si ricorda anche quella avuta con Casey Stoner. L’australiano attaccò il #46 nel suo momento di massimo splendore e da qui nacque una vera e propria sfida di nervi che vide dei momenti di grandissima tensione. In alcune gare (vedi Laguna Seca 2008) il rider all’epoca in forza alla Ducati era più veloce di Valentino, ma quest’ultimo, sfiancandolo psicologicamente riusciva poi alla fine ad avere la meglio.

Casey Stoner: “Valentino Rossi entrava nella testa degli altri piloti”

Durante un’intervista rilasciata al podcast “Ducati Diaries”, Casey Stoner c’è andato giù pesante: “Valentino era tanto importante in tutti i tipi di media, nessuno poteva permettersi di finire nella sua lista nera e allora hanno fatto di me il cattivo. Prima che arrivassimo io, Pedrosa e Lorenzo, Vale entrava nella mente degli altri piloti, ma noi conoscevamo i suoi trucchi”.

La parte più interessante dell’intervista però è quella riguardante proprio l’8 volte campione del mondo: “Tutti danno la colpa a Marc per tutto quello che è successo, ma dimenticano che è stato Valentino a cominciare. Prima loro erano amici e poi Valentino ha cominciato a fare la guerra a parole”. Insomma una stoccata niente male dell’australiano che dimostra ancora di più il rapporto teso con il Dottore. Vedremo se il #46 avrà voglia e modo di rispondere a questa ennesima provocazione.