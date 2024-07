FIAT, pro e contro delle auto: ecco quali sono i giudizi sulla casa di Torino

La FIAT è il brand che totalizza il maggior numero di vendite nel gruppo Stellantis, ed ora vi sveleremo i segreti delle auto di Torino.

La FIAT ha finalmente tolto i veli alla nuova Grande Panda, una vettura di cui si parlava da oltre un anno, e che rivoluziona i concetti originali della citycar più amata dagli italiani. La gamma, dunque, va ad arricchirsi, in attesa che in futuro si rafforzi ancor di più. La casa di Torino presenterà la nuova Multipla nel 2025, che dovrebbe essere un SUV di grandi dimensioni, senza aver nulla a che fare con la vecchia monovolume prodotta dal 1998 ed il 2010.

Dunque, la FIAT sta organizzando un futuro d’attacco, puntando sull’elettrico a lungo termine, ed ha comunicato che dal 2030, non saranno più prodotti motori termici. Ma per quale motivo le auto della casa di Torino sono così apprezzate in Italia ed anche all’estero? Nelle prossime righe, vi parleremo dei loro punti di forza, anche se non manca un aspetto negativo, che è stato sottolineato soprattutto dai clienti stranieri.

FIAT, l’affidabilità dei motori è a prova di bomba

La FIAT produce auto pensate soprattutto per il popolo, ed uno dei loro punti di forza è ovviamente il prezzo popolare, anche se i rialzi negli ultimi anni non sono di certo mancati. I motori risultano essere molto affidabili, e raggiungono i 250-300 mila km senza particolari problemi. Questo è un aspetto che fa la differenza al giorno d’oggi, dal momento che le auto moderne sono sempre più afflitte da guasti meccanici, che costringono a dei veri e propri richiami di massa.

Ed invece, i motori della casa di Torino hanno solitamente una vita molto lunga, ed anche le prestazioni non sono poi così male. Come dicevamo, ci sono alcuni aspetti che all’estero non sono proprio piaciuti, soprattutto sui SUV come la 500X. Ad esempio, su queste FIAT sono stati riscontrati difetti sul Cruise Control, ma anche la scarsa reattività in fase di accelerazione ha portato a muovere critiche. Vedremo se con l’arrivo dell’elettrico questa problematica verrà messa da parte.