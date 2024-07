WEC 6H San Paolo, Gara: Toyota senza rivali, Ferrari in sofferenza

La 6 ore di San Paolo del FIA WEC vede la Toyota precedere una schiera di Porsche. Ferrari indietro dopo una corsa molto sofferta.

Il FIA WEC è tornato in azione in quel di Interlagos, dove è andata in scena la 6 ore di San Paolo. A dettare legge è stata la Toyota, con la #8 di Sebastién Buemi, Ryo Hirakawa e Brendon Hartley che ha portato a casa la prima vittoria stagionale, rilanciandosi nella classifica iridata, approfittando della sfortuna che ha colpito la gemella, la #7 di Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck De Vries.

Questo terzetto, partito dalla pole position, aveva dominato nelle prime battute, ma ha sostanzialmente perso un giro ai box per via di un problema tecnico al sistema del carburante, dovendosi così accontentare della quarta posizione, grazie ad un super sorpasso di Kamui Kobayashi sulla Ferrari di Alessandro Pier Guidi a pochi minuti dal termine.

Il podio è stato completato dalle Porsche ufficiali, con la #6 di Andrè Lotterer, Kévin Estre e Laurens Vanthoor seconda davanti alla #5. Strepitosa la rimonta dell’equipaggio di punta che allunga così in testa alla classifica, dopo un contatto con la Porsche-Jota #12 che l’aveva fatta scivolare in fondo al gruppo.

Gara molto difficile per le Ferrari, mai in battaglia per la vittoria, per via di un BoP non certo favorevole, ma ad onor del vero c’è da dire che il peso era identico a quello della Toyota, protagonista di una prova di forza notevole. La #51 di Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi che ha preceduto la #50 di Miguel Molina, Nicklas Nielsen ed Antonio Fuoco.

WEC, la Porsche è la padrona tra le LM GT3

La quinta tappa del FIA WEC targato 2024 ha visto la Porsche dettare legge in classe LM GT3, con la #92 del Manthey Pure RX che ha vinto con il terzetto formato da Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler. Seconda posizione per l’Aston Martin #27 di Heart of Racing Team, seguita dalle due McLaren #95 e #59 di United Autosports.

Buon quinto posto per la BMW #46 del team WRT con Valentino Rossi, Maxime Martin ed Ahmad Al Harthy, che hanno messo a referto un ottimo risultato dopo un fine settimana difficile. Grande delusione per la Lamborghini #85 delle Iron Dames, partite davanti a tutti ed in lotta per la vittoria sino ad un problema tecnico che le ha costrette al ritiro. Prossimo appuntamento ad Austin il primo di settembre.