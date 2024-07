Porsche, addio a due strepitosi modelli: non saranno più prodotti

La Porsche è pronta per interrompere la produzione di due auto che hanno fatto la storia del brand tedesco. Ecco di quali si tratta.

L’evoluzione del settore automotive sta portando con sé notizie molto negative, dal momento che tanti modelli storici stanno dicendo addio al mercato. Anche la Porsche si prepara a terminare la produzione di due splendide supercar, dopo aver fatto delle scelte molto discusse. Ad esempio, il SUV Macan, nella sua nuova versione, verrà venduto in Europa solamente nella sua variante ad emissioni zero, mentre la 911, proprio da quest’anno, diventerà per la prima volta ibrida.

L’elettrificazione forzata, che per il momento non sta neanche dando risultati sul fronte delle vendite, mettendo in ginocchio i costruttori, porta con sé anche lo stop alla produzione dei modelli più amati. Ebbene, la Porsche ha deciso di interromperla per ben due vetture, ma la notizia era nell’aria da tempo. Qualche mese fa era stato comunicato che non sarebbero più state ordinabili, e presto anche i processi produttivi verranno meno. Ecco tutti i dettagli.

Porsche, stop alla produzione di Boxster e Cayman

L’ufficialità era nell’aria, ma ora non ci sono più dubbi. Albrecht Remold, il responsabile della produzione Porsche, ha reso noto che la produzione di Cayman e Boxster termiche cesserà entro il 2025. In Europa sono dei modelli che sono già stati messi fuori gioco, ma la loro vendita sta proseguendo in paesi stranieri, eppure, anche questo processo sta per volgere al termine. Entro la metà del prossimo anno, infatti, la produzione terminerà in tutto il mondo, e sarà possibile acquistare Boxster e Cayman solamente come auto usate.

Secondo quanto si è appreso, la Porsche sta già lavorando alle versioni full electric di Boxster e Cayman, che andranno a prendere il posto delle loro progenitrici termiche, ormai avviate alla pensione. Secondo quanto affermato dai vertici, il piacere di guidarle sarà identico a quello che si prova su un modello dotato di motore a combustione interna, ma è chiaro che il sound del motore non sarà lo stesso.

Inoltre, pare che arriverà prima la versione decappottabile e poi quella coperta, ma per il momento, non ci sono date certe relative al debutto sul mercato di questi nuovi modelli ad emissioni zero. La casa di Weissach punta molto sull’elettrificazione, e sarà interessante vedere quella che sarà la risposta dei clienti. Nel 2024, la Taycan si è dimostrata un flop e la sua produzione è stata diminuita, e sarà necessaria un’inversione di tendenza.