WEC 6H San Paolo, Qualifiche: Toyota blinda la prima fila, Ferrari in difficoltà

Il FIA WEC torna in azione in Brasile, con la pole position ottenuta da Kamui Kobayashi sulla Toyota #7. La prima delle Ferrari è sesta.

Lo spettacolo del FIA WEC torna protagonista in Brasile, dove si tiene in questo week-end la 6 ore di San Paolo, quinto atto stagionale. La Toyota ha blindato la prima fila con la GR010 Hybrid #7 di Kamui Kobayashi in pole position, seguito a ruota dalla #8 di Sebastién Buemi. Il giapponese ha fermato il cronometro sull’1’23”140, battendo il compagno di squadra per appena 122 millesimi, in una sessione dai distacchi minimi.

Nonostante un BoP non certo favorevole, il siluro nipponico si è assicurato un pesante 1-2 nelle qualifiche, conquistandosi sul campo i galloni di grande favorito per la gara. La seconda fila vede la Porsche #5 di Matt Campbell precedere la Cadillac #2 di Alex Lynn, autore di un giro pazzesco sulla vettura americana. Solo quinta la Porsche #6 di Kévin Estre, vale a dire la vettura che è in testa al mondiale WEC.

Continuando a scorrere la classifica, troviamo solamente al sesto posto la prima delle Ferrari, la #50 di Antonio Fuoco. La vettura che ha vinto la 24 ore di Le Mans paga un distacco di 392 millesimi dal battistrada, ed anche in questo caso, lo zampino del BoP ha avuto il suo peso. La 499P è quella con il rapporto peso/potenza peggiore, e c’è la sensazione che anche la gara sarà in difesa. Solo nona l’altra Rossa, la #51 di Alessandro Pier Guidi, battuta anche dalle Porsche Jota, la #12 di Callum Ilott e la #38 di Jenson Button. Chiude la top ten la BMW #20 di Robin Frijns, che non è mai stata della partita con i migliori.

WEC, Lamborghini Iron Dames al top tra le LM GT3

In quel di Interlagos, lo spettacolo del FIA WEC torna in azione dopo la 24 ore di Le Mans. Nella prima fase della qualifica, abbiamo ammirato in azione le LM GT3, con la BMW #46 di Valentino Rossi che partirà solamente 12esima di classe, non essendo riuscita ad accedere all’Hyperpole. A disputare la sessione è stato Ahmah Al Harthy, che non ha trovato il passo giusto per giocarsela con i migliori.

La fase decisiva delle qualifiche si apre male per la Ferrari, dal momento che la #54 di Vista AF Corse, con Thomas Flohr al volante, si è girata nel giro di lancio, a causa della gomma fredda. La 296 GT3 è rimasta ferma ed ha causato una bandiera rossa, ritrovandosi così a dire addio ai sogni di gloria. Un vero peccato, visto che la vettura del Cavallino era apparsa competitiva.

Nella fase di Hyperpole, che assegna la pole position, a fare la differenza è la Lamborghini #85 di Sarah Bovy, sulla Huracan GT3 dell’Iron Dames. Il trio di ragazze partirà davanti a tutti grazie al tempo di 1’34”413, staccando di 391 millesimi la Porsche #92 del Manthey Pure RX con Aliaksandr Malykhin al volante. Seconda fila per le McLaren di United Autosports, mentre la Ferrari #54 con al volante Francois Heriau partirà settima. Alle 16:30 di domani ora italiana la partenza della gara.