Ferrari, arriva un altro dato drammatico per Leclerc: il monegasco è al capolinea?

La Ferrari esce distrutta da Silverstone, e per Charles Leclerc è stato un altro fine settimana da dimenticare. La statistica fa molto male.

Per la Ferrari è tempo di cospargersi il capo di cenere, perché quello che sta accadendo nell’estate 2024 rappresenta uno dei punti più bassi della storia recente del Cavallino. La SF-24 si è auto-declassata a quarta forza del campionato, con un crollo tecnico imbarazzante che è seguito allo strepitoso successo ottenuto a Monaco da Charls Leclerc. Il Canada sembrava essere un episodio isolato, dettato dalle difficili condizioni meteo e da un set-up sballato, ma le gare successive non hanno lasciato scampo alla Rossa.

Gli sviluppi portati a Barcellona, e questo è ormai un dato di fatto, hanno portato ad un peggioramento delle performance della Ferrari, a seguito del ritorno del porpoising. L’ammissione è arrivata a Barcellona proprio da parte di Carlos Sainz, con Frederic Vasseur, che in un primo momento aveva nascosto la cosa, che si è ritrovato costretto ad ammettere una problematica che ha dell’imbarazzante.

Come è possibile che un team come la Scuderia modenese torni ad avere un problema che tutti gli altri hanno risolto da oltre un anno? Purtroppo, si tratta di una domanda che al momento, resta senza alcuna risposta, se non nella presa di coscienza sul livello tecnico del Cavallino, che è nettamente inferiore rispetto alla concorrenza. Ed anche Leclerc sembra avere ormai mollato sul piano mentale, come dimostra la classifica iridata ed il confronto con piloti che hanno a disposizione vetture ben meno performanti.

Ferrari, disastro per Charles Leclerc dopo Monaco

Dopo la grande vittoria di Monte-Carlo, Charles Leclerc era saldamente in seconda posizione nel mondiale piloti, ad appena 31 punti dalla Red Bull di Max Verstappen, e con una Ferrari che appariva in grado di giocarsi un risultato importante. Ebbene, da quel momento in poi il monegasco ha ottenuto 12 punti in quattro gare, meno di Nico Hulkenberg con la Haas, che ne ha ottenuti 16, e gli stessi di Fernando Alosno e Lance Stroll, i quali si ritrovano al volante di un’Aston Martin ormai naufragata.

La classifica iridata, ora come ora, ci dice che Leclerc ha solo 4 punti di vantaggio su Carlos Sainz, che però ha saltato il GP dell’Arabia Saudita per via dell’appendicite, e che nelle ultime gare sta rendendo molto meglio rispetto al compagno di squadra. La gestione della gara di Silverstone è stata pessima da parte di Leclerc, ed anche da parte sua ci si attende un rapido risveglio.