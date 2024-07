Jaecoo J7, nuovo SUV cinese: non ha nulla da invidiare a Land Rover

Il mercato dei SUV è sempre più ricco di alternative. E’ un momento d’oro per gli appassionati che apprezzano i prodotti che arrivano dalla Cina.

C’è chi ancora, in Italia, guarda con un certo sospetto le novità a quattro ruote del Paese del Dragone Rosso e chi si è lasciato ammaliare da nuove tecnologie al giusto prezzo. Se un tempo era un vero lusso potersi permettere delle vetture a ruote alte imbottite di soluzioni all’avanguardia, oggi non è più utopia grazie a brand come Jaecoo.

Il nuovo SUV cinese Jaecoo J7 è frutto di un progetto del potente Gruppo Chery. I major asiatici stanno creando tanti nuovi marchi con l’obiettivo di differenziare i prodotti. L’auto a ruote alte che vedete nelle immagini aveva già stupito, lo scorso aprile al Salone di Shanghai, per un look robusto. Il nuovo brand cinese ha affiancato la nuova OMODA 5, proponendo una alternativa che per dimensioni non passerà inosservata sulle nostre strade. I gruppi ottici sono dotati di tecnologia FULL-LED.

La Jaecoo J7 ha una lunghezza di 4,5 metri, è alto 1,68 e largo 1,87, con un passo di 2.672 mm. Il bagagliaio vanta una capacità di 412 litri che possono salire a 1.335 litri, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il vano si distingue anche per le forme regolari e per una soglia di carico bassa. Sebbene si tratti di un SUV che può ospitare 5 persone, nel pieno confort, il peso di 1.709 kg non è banale. Il design è caratterizzato da un massiccio frontale con una ampia griglia, un tetto spiovente e una linea di cintura che si allunga verso la zona del retrotreno posteriore, creando uno stile a metà tra una BMW e una Land Rover.

La Jaecoo J7, stile inconfondibile

Dalle prime immagini è rispettato al 100% il nome stesso dell’auto che nasce dalla combinazione delle parole Jäger che in tedesco significa “cacciatore” e “cool”, data la ricerca stilistica di assoluto spessore. La J7 è impreziosita da specchietti con inserti cromatici, maniglie a filo estraibili elettricamente e cerchi in lega da 19 pollici. Sotto il cofano batte un motore 4 cilindri sovralimentato da 1,6 litri di cilindrata in grado di erogare 145 cavalli (108 kW) abbinato ad un cambio automatico doppia frizione e la trazione integrale intelligente AWD.

L’abitacolo è curato e non manca lo spazio a bordo. Tutte le info passano attraverso l’uso di un ampio display da 14”. Il sistema presenta anche una funzione di allerta nel caso in cui ci si ritrovasse senza smartphone a bordo. Le modalità di guida sono addirittura 7: Economy, Standard e Sports di base più altre su alcuni fondi specifici come sabbia, fango, neve e sterrati. Maggiori dettagli su performance, consumi e prezzo arriveranno nelle prossime settimane.