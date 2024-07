FIAT, arriva una 600 “speciale”: in Italia non la potrete guidare

La FIAT 600 di cui vi andremo a parlare oggi è un modello assolutamente inedito, non presente nel nostro paese. Ecco i dettagli.

Oggi vi parliamo di una grande novtià che vede la FIAT come grande protagonista, e non ci riferiamo alla Grande Panda che è appena stata svelata. Il riferimento è alla 600 presentata poco più di un anno fa, vale a dire il SUV di Segmento B che ha riportato in vita un nome glorioso, relativo ad un’utilitaria che è andata a ruba in passato, e che, come vedremo, è disponibile in Italia in due varianti.

La FIAT 600, che nella versione elettrica da 156 cavalli è denominata 600e, viene prodotta a Tychy, in Polonia, e condivide piattaforma e powertrain con la Jeep Avenger e la nuova Alfa Romeo Junior, che nascono nel suo stesso luogo di origine. Nelle prossime righe, vi sveleremo una curiosità non da poco sulla 600, che è arrivata in una veste sin qui sconosciuta dalle nostre parti.

FIAT, arriva in Spagna un modello del tutto inedito

La FIAT 600 ha già un anno di esperienza sulle spalle, ed ora ne è arrivato un modello con una caratteristica particolare. In Spagna ha debuttato quella ibrida da 136 cavalli, che non è acquistabile in Italia. Al momento, dalle nostre parti si può puntare su quella elettrica da 156 cavalli e 400 km di autonomia, di cui vi abbiamo parlato in alto, ed un’altra specifica di ibrida a benzina, vale a dire quella con motore 1.2 da 100 cavalli di potenza massima.

Dunque, non è attualmente a listino quella da 136 cavalli, che in Italia è stata avvistata in qualche occasione per dei collaudi su strada, ma che i clienti non possono ordinare. Il modello è identico sul fronte estetico, se non per la presenza di due terminali di scarico, mentre, su quella da 100 cavalli, ne vediamo solamente uno. Questa caratteristica è ovviamente assente sulla 600e, che non avendo il motore a combustione interna non necessita dei suddetti scarichi.

Per quanto riguarda i prezzi, la FIAT 600 da 136 cavalli parte da 26.400 euro nella versione base, detta La Prima, mentre ce ne vogliono ben 31.400 per la RED, vale a dire la top di gamma. Il motore da 136 cavalli è abbinato ad un cambio a doppia frizione ed alla trazione anteriore, con una buona velocità massima pari a 185 km/h. Lo scatto tra 0 e 100 km/h viene completato in circa 11 secondi, mentre il consumo medio di carburante si attesta su 5,1 litri ogni 100 km, con emissioni pari a 114 g/km.