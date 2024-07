Noto marchio fallito “regala” i suoi SUV: tuo a 2.500 euro, sino a esaurimento scorte

Un brand molto famoso ha fatto sapere che avvierà una vera e propria svendita dei propri SUV. Ecco la decisione che è stata presa.

Il mondo delle quattro ruote vive una fase ricca di alti e bassi, e molti costruttori ne stanno facendo le spese. Un noto costruttore ha dichiarato il proprio fallimento, ed ha preso una decisione molto singolare riguardante il suo SUV di punta, che verrà praticamente svenduto. La categoria degli Sport Utility Vehicle, anche se non nel caso del marchio protagonista del nostro racconto odierno, sta vivendo una fase di grande successo, con la quota di mercato che sia in Italia che in Europa ha superato il 52%.

Si tratta di un risultato da sogno, con i SUV che vengono scelti per via delle loro caratteristiche, come il comfort, la sicurezza e la posizione di guida molto rialzata, che dà la sensazione di avere sempre tutto sotto controllo. A questo punto, andiamo a dare un’occhiata a quella che è un’occasione unica per l’acquisto di uno di questi modelli, che vengono sostanzialmente svenduti da un brand finito in bancarotta dopo mesi di grandi difficoltà.

SUV, ecco la decisione del brand Fisker

Dopo diversi tentativi di salvataggio, che avevano visto coinvolti anche marchi importanti, l’ufficialità è arrivata. La Fisker, casa americana produttrice di SUV elettrici, ha dichiarato bancarotta, una decisione che era nell’aria da tampo. Si tratta di un pesante fallimento per il mondo delle emissioni zero, con la start-up Fisker che ha preso una decisione molto singolare, subito dopo aver comunicato di aver concluso ogni tipo di attività.

Infatti, ha scelto di vendere tra i 2.500 ed i 16.500 dollari i propri SUV Ocean, dal momento che ne sono rimaste in magazzino ben 3.231 unità. Secondo quanto è emerso, essi sono stati ceduti ad una società statunitense di leasing, la American Lease, che ha concluso un vero e proprio affarone. Infatti, i prezzi di vendita di questo modello, che si è rivelato un clamoroso fallimento dal punto di vista commerciale, erano ben più alti.

Il modello base della Fisker Ocean partiva da 40.000 dollari, ma si poteva anche arrivare ad oltre 70.000 dollari per la versione top di gamma. La vendita all’ingrosso è ora in attesa di approvazione giudiziaria, con l’udienza cruciale che si terrà proprio in queste ore. Di certo, la start-up non è uscita proprio benissimo da questa vicenda, ma la società di leasing ha sfruttato il tutto al meglio.