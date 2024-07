In vendita un raro esemplare di Ferrari: prevista un’asta record

Alcune Ferrari valgono più di altre e questa non è una straordinaria sorpresa. Scopriamo quale modello si appresta, a caro prezzo, a cambiare proprietario.

Quanto è bella la vita di un collezionista di auto storiche? Dopo un bel caffè al mattino scenderà nel proprio garage ad osservare i suoi gioielli per poi informarsi dove si terrà la prossima asta per accaparrarsi un altro masterpiece. Il mondo è pieno di milionari con il buon gusto e il pallino della velocità. Le Ferrari usate sono diventate un business e alcune sono più desiderate di altre.

Facciamo un salto agli anni ’70 e in uno scenario che già di per sé vi farà venire un brivido. Il tracciato di Daytona diede il nome ad una delle vetture del Cavallino più affascinanti di sempre. In onore della vittoria ottenuta nel 1967 dalla 330 P4 sul circuito americano, Enzo Ferrari diede mandato a Leonardo Fioravanti per la carrozzeria Pininfarina, di disegnare una nuova auto sensazionale.

La versione spyder, mai troppo apprezzate dal Drake, sarebbero state create per il florido mercato americano. Svelata al Salone dell’automobile di Parigi del 1968 in versione coupé (GTB/4), la Daytona prese il posto, nel listino Ferrari, della 275 GTB/4, da cui ereditava il motore V12 con 4 alberi a camme in testa (2 per bancata). L’impostazione sportiva con un telaio a traliccio centrale rivoluzionario, faceva da culla ad un V12 portato a 4390,3 cm³ montato in posizione anteriore longitudinale. Il cambio era un manuale a 5 rapporti al retrotreno, in blocco col differenziale autobloccante, secondo lo schema transaxle.

Una super Daytona del 1973 in vendita

Con una potenza di 352 CV la Daytona raggiungeva i 280 km/h. Numeri spaventosi per l’epoca. Ad impreziosire la Ferrari c’erano delle sospensioni all’avantreno e al retrotreno che riprendevano lo schema della leggendaria 275 GTB/4. La meccanica della versione spyder era, esattamente, la stessa della versione coupé. Arrivò anche un restyling che rilanciò la Daytona “Spyder” in una veste con fari a scomparsa e una capotte ripiegabile in tela. La coupé uscì di scena nel 1973, mentre la versione scoperta rimase in produzione ancora un anno per gli States.

La Ferrari “Daytona” oggi è diventata una vettura da alta collezione, perché fu l’ultima supercar prodotta dalla casa modenese prima del legame con FIAT. All’asta di Pebble Beach 2024 andrà a ruba. E’ un modello del 1973 in perfette condizioni in argento metallizzato. E’ accompagnata da libri originali e tutta la certificazione che ne riconosce l’autenticità. Buona asta a tutti!