FIAT, arrivano due nuovi SUV? Ecco le prossime mosse della casa di Torino

La FIAT ha tutte le intenzioni di rivoluzionare la propria gamma, e due nuovi SUV stanno per arrivare. Ecco di quali auto si tratta.

Il grande giorno è finalmente arrivato, e dopo una lunga attesa, la FIAT ha tolto i veli alla Grande Panda, una vera e propria rivoluzione sul fronte del design, che riscrive le regole stilistiche della casa di Torino. L’altra grande novità è rappresentata dal fatto che questo gioiellino presenti il powertrain elettrificato, condiviso, così come del resto la piattaforma, con la Citroen E-C3. La potenza è pari a 113 cavalli, con un’autonomia di 320 km, tutto sommato un buon dato per quella che è un’auto principalmente pensata per la città.

Non manca la variante ibrida a benzina, che sarà ovviamente la meno costosa, ma le novità non sono finite. La FIAT è infatti pronta a rivoluzionare la propria gamma con tanti nuovi modelli, ed è ormai chiaro come, sotto la guida del gruppo Stellantis, si sia deciso di puntare tutto sui SUV. Andiamo a vedere quali saranno i gioiellini futuri, a cominciare dal ritorno di un nome che ha fatto la storia del brand piemontese.

FIAT, ecco le auto che stanno per essere presentate

Il futuro della FIAT guarda a dei segmenti superiori, ed è previsto l’arrivo di tanti nuovi modelli. Storico il ritorno della Multipla, previsto per il 2025, con un modello che però non avrà niente a che fare con la monovolume prodotta dal 1998 al 2010. Va detto che non c’è ancora la certezza assoluta che si possa chiamare in questo modo, visto che è ancora in ballo il nome Giga Panda.

Per quanto ne sappiamo, sarà una vettura dotata di tre file di sedili, dunque, a sette posti, andando a riprendere il concetto della vecchia Multipla di auto adatta a famiglie numerosi. Sarà lunga 4,40 metri, con uno stile molto moderno ed ispirato ai vari concept le cui immagini sono state diffuse nel corso di questi mesi. Verrà realizzata sulla piattaforma Smart Car Stellantis, e sarà sia full electric che termica, verosimilmente ibrida.

Le novità non sono finite, perché la FIAT starebbe pensando anche ad una nuova generazione di Fastback, un modello di enorme successo in Sudamerica, pronto per fare il bello ed il cattivo tempo anche da noi. Verrà costruito sulla piattaforma Smart Car a propria volta, con forme squadrate ed un posteriore molto sportivo. Non sappiamo però quando arriverà sul mercato e che tipo di motorizzazioni avrà.