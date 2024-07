Ferrari, arriva la svolta per Sainz: un top team si rifà sotto

Sembrava destinato ad occupare il sedile di una squadra minore, ma Carlos Sainz avrebbe ancora la speranza di sedere nell’abitacolo di una wing car competitiva nel 2025.

Con una gara in meno Carlos Sainz è a soli 4 punti dal terzo posto della graduatoria occupato dal teammate Charles Leclerc. Basterebbe questo per non spedire all’inferno in Sauber o in Williams un talento stagionato come lo spagnolo. Il madrileno sta attraversando la fase migliore della sua carriera, come dimostra la sua regolarità al volante della SF-24.

Ad oggi non vi sono tanti piloti costanti come il figlio d’arte del Matador. Proprio il cognome ha avuto un peso nella carriera di Carlos. La RB decise di non affidargli un ruolo di seconda guida al fianco di Verstappen. In Renault e McLaren ha fatto ottime stagioni, ma è con la Rossa che ha iniziato a vincere le prime gare e dimostrato di essere un pilota da zona alta della classifica. Nonostante una disciplina impeccabile ed una lettura ottima delle corse, Sainz non si è riuscito ad imporsi per un atteggiamento a volte remissivo e, in altre occasioni, sin troppo altezzoso. C’è anche una opzione affascinante legata a Briatore.

Per questo motivo Helmut Marko avrebbe preferito ostacolare un suo eventuale ritorno all’ovile. Horner ha preferito tendere una mano a Sergio Perez con un rinnovo di cui potrebbe pentirsene. In ogni caso c’è una strada alternativa per Carlos Sainz che si sta facendo sempre più interessante. Oltre alle proposte ricevute da Sauber che, dal 2026, diventerà Audi e dalla Williams, si sarebbe riaperta una strada che sembrava chiusa a doppia mandata.

La speranza di Carlos Sainz

Il madrileno meriterebbe un’altra chance in una squadra con ambizioni elevate. Le ultime straordinarie performance della Mercedes con la vittoria di George Russell in Austria e la P1 di Lewis Hamilton nel suo giardino di casa a Silverstone pare avrebbero ringalluzzito Toto Wolff che vorrebbe un pilota in grado di cogliere l’eredità di Lewis Hamilton, sostituto proprio di Sainz dal 2025 in Ferrari.

In un primo momento sembrava vicinissima la firma del driver dell’Academy Kimi Antonelli, ma i piani potrebbero essere stati stravolti dai recenti accadimenti. “Vedo Sainz come l’opzione più probabile per essere il compagno di squadra di George Russell nel 2025“, ha riferito Ralf Schumacher, come riportato dal magazine MARCA. Questo spiegherebbe il motivo per il quale Sainz sta temporeggiando così tanto prima di annunciare la sua prossima avventura nel circus.