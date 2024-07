Chi produce le moto di Motori Minarelli? Alle spalle c’è un colosso delle due ruote

La Motori Minarelli è una nota casa motociclistica italiana, ed oggi vi sveleremo chi produce i loro motori. Tanti brand si sono succeduti.

All’Italia non manca di certo la cultura nel mondo delle due ruote, e sono tantissimi i brand di successo che possiamo annotare nel nostro paese. Uno di questi è senza dubbio la Motori Minarelli, che venne fondata nel 1956 a Bologna da Vittorio Minarelli. Essa nacque dalle ceneri della FBM, vale a dire la Fabbrica Bolognese Motocicli, che nei suoi ultimi anni, a dispetto del proprio nome, aveva deciso di abbandonare la produzione di modelli a due ruote di piccola cilindrata, preferendo puntare su altri progetti.

Sotto la spinta di Minarelli, l’azienda si trasferì a Lippo, nei pressi di Bologna, cambiando nome in Motori Minarelli. Negli anni Settanta, in una fabbrica del tutto nuova e dotata di attrezzature molto moderne, la produzione aumentò in maniera esponenziale, sino a produrre ben 200.000 all’anno per uso stradale e 50.000 per fini agricoli. Arrivarono anche diverse vittorie importanti nel mondo del motorsport, in una vera e propria epoca d’oro per il marchio.

Motori Minarelli, ecco chi c’è dietro al marchio

Dopo la morte del fondatore, la Motori Minarelli finì nelle mani del figlio Giorgio, che nei primi anni Novanta firmò un accordo di joint-venture con la Yamaha, al fine di produrre dei motori a quattro tempi ed altri propulsori dotati di variatore automatico. Essi erano molto utili per gli scooter, e la Minarelli divenne il maggior costruttore di tutto il mondo in questa tipologia di unità propulsive.

Pensate che, nella prima metà degli anni Novanta, la produzione media toccò la bellezza di 450.000 unità all’anno. Nel 2001, la Yamaha prese il totale controllo della Minarelli, anche se le cose cambiarono qualche anno dopo. Infatti, dal 2020 la Motori Minarelli è stata del tutto acquisita dal gruppo Fantic Motor, che ha acquistato il 100% delle quote da casa Yamaha. Ed al giorno d’oggi, è ancora l’azienda italiana ad esserne, a tutti gli effetti, la proprietaria.