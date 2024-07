Verstappen ha distrutto Lewis Hamilton: il pilota Mercedes ora ammette tutto

Lewis Hamilton a margine della vittoria di Silverstone ha raccontato il suo dramma. L’inglese ha vissuto dei momenti davvero durissimi.

La carriera di Lewis Hamilton è davvero particolare, fatta di momenti di grande esaltazione, ma allo stesso tempo di tonfi davvero clamorosi. Basti pensare al suo primo anno in F1 dove perse il titolo praticamente nelle ultime due gare per alcuni peccati di gioventù. Anche gli ultimi anni in McLaren non furono di certo brillanti tanto che in alcune occasioni fu anche battuto dal compagno Button.

Il momento migliore della sua carriera però il pilota britannico l’ha vissuto senza ombra di dubbio in Mercedes dove ha conquistato ben 6 titoli iridati. Anche con il team tedesco però sono arrivate delle piccole battute d’arresto. Una di queste è stata sicuramente nel 2016, quando perse il Mondiale in favore del compagno di squadra Rosberg.

Hamilton vuota il sacco sul dolore provato

In quel frangente, per stessa ammissione di Hamilton, Wolff e Lauda, gli hanno dato una grande mano a riprendersi psicologicamente. In tema di bastonate però l’ultima ricevuta è sicuramente quella del 2021, un Mondiale praticamente vinto che gli fu sfilato dalle mani a poche curve dal traguardo da Verstappen grazie ad una Safety Car e un treno gomme più fresco.

Come riportato dal Dailymail, dopo la vittoria a Silverstone, Lewis Hamilton si è aperto molto sull’argomento: “Dal 2021 ci sono stati giorni in cui non mi sentivo abbastanza bravo o pensavo che non sarei più tornato dove sono oggi, ma ho avuto delle persone fantastiche intorno a me. Quando nel 2022 sono tornato sinceramente pensavo di aver superato quella situazione (Abu Dhabi 2021), ma non è così. C’è voluto tanto tempo per guarire”.

Parole dure che dimostrano quanto Hamilton abbia sofferto quel Mondiale perso in favore di Max Verstappen. Ora però Lewis si appresta a scrivere un’altra pagina di storia del suo lungo romanzo. Nel 2025, infatti, approderà in Ferrari per riportare a Maranello il titolo che manca da 18 anni. Qualora dovesse riuscirci inoltre arriverebbe per lui anche un record incredibile: quello di pilota più titolato nella storia della F1 visto che al momento condivide questo primato con Michael Schumacher a quota 7.