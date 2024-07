F1 GP Gran Bretagna, Gara: Hamilton torna alla vittoria davanti a Verstappen, incubo Ferrari

Il Gran Premio di Gran Bretagna di F1 vede trionfare Lewis Hamilton, che torna al successo dopo due anni e mezzo. Sainz è quinto.

Il digiuno si è concluso, proprio nella sua Silverstone. Lewis Hamilton ha conquistato la vittoria numero 104 della sua carriera in F1, resistendo, al volante di una super Mercedes, alla rimonta della Red Bull di Max Verstappen nel finale. Il Gran Premio di Gran Bretagna è stata una vera e propria lotteria, con il team di Brackley che centra la seconda vittoria in una sola settimana, al termine di una gara pazzesca.

Il podio lo ha completato la McLaren di Lando Norris, che ha buttato via un’altra vittoria a seguito di una strategia non perfetta nella scelta della gomma per il finale. Quarto Oscar Piastri davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, nell’ennesima brutta figura di una Rossa che è ormai ridotta ad un ruolo da comprimaria. Fuori dai punti Charles Leclerc che ha montato troppo presto le gomme Intermedie. Sesto uno strepitoso Nico Hulkenberg con la Haas, davanti alle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. La Williams di Alexander Albon e la Racing Bulls di Yuki Tsunoda completano la top ten.

F1, Hamilton nella lotteria di Silverstone

La F1 si prepara a dare spettacolo sul tracciato di Silverstone, dove tre britannici partono in prima fila. George Russell e Lewis Hamilton mantengono l’1-2 Mercedes, mentre, ancora una volta, Lando Norris viene superato da Max Verstappen, con Carlos Sainz che si libera di Nico Hulkenberg. Ottimo lo scatto di Charles Leclerc che dall’11esimo risale all’ottavo posto, con una Ferrari che però non ha il passo per stare con i primissimi.

Il ritmo Mercedes è a dir poco eccezionale, e permette al tandem di testa di acquisire un buon vantaggio su un Verstappen che, invece, non ha un ritmo elevatissimo. Inizia ad arrivare la pioggia e le McLare scavalcano il campione del mondo, mettendosi a caccia delle Mercedes. Le F1 W15 perdono, sul bagnato, quella che era stata la superiorità palesata con l’asciutto, mentre la gara di Leclerc viene compromessa da un pit-stop troppo anticipato per montare la gomma Intermedia, finendo addirittura doppiato.

Oscar Piastri viene tenuto fuori un giro di troppo, ed è così che nel momento in cui tutti montano la gomma da pioggia, finisce al sesto posto, dietro a Sainz, con Norris che invece si mette al comando delle operazioni. Colpo di scena ad una ventina giri dal termine, quando la Mercedes ritira la vettura di Russell per un problema tecnico, cedendo ad un coriaceo Sainz il quarto posto.

Con la pista che si asciuga, i primi a montare nuovamente la slick sono Hamilton e Verstappen, seguiti da Piastri. Il britannico monta la Soft, mentre Super Max va sulla Dura con Piastri sulla Media. Nel finael c’è una battaglia sul filo dei millesimi, con la Hard di Verstappen che entra in azione, permettendogli di rimontare su Norris e di strappargli la piazza d’onore. Hamilton resiste alla rimonta di Super Max e firma la vittoria numero 104 in carriera, facendo capire di essere ancora al top. Prossimo appuntamento a Budapest tra due settimane.