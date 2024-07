Il nuovo SUV indiano fa tremare la Jeep: costa meno della metà e non ha nulla da invidiargli

L’industria automobilistica mondiale vede diversi nuovi marchi scendere in campo. Ora vi parleremo di un nuovo player indiano che farà faville in Italia.

Il mercato europeo delle quatto ruote è sconvolto dalla concorrenza che arriva dall’Est. Un tempo gli italiani avevano il palato fine e non avrebbero mai accettato dei cloni cinesi o delle vetture indiane. C’è sempre una forma di conflitto tra la qualità, a caro prezzo nostrana, e il compromesso che possono raggiungere alcuni veicoli che fanno della sostanza più che della forma il loro punto di forza.

E’ un momento storico dove i SUV tirano di più rispetto a berline e SW. Tutti i principali costruttori lo hanno capito e stanno facendo attente valutazioni su come avanzare nello scacchiere internazionale. I brand stranieri se ne infiascano del plagio e stanno procedendo con un tentativo di emulazione dei migliori prodotti internazionali. Dall’India arriva un progetto che in parte ricorda la Jeep e i piccoli fuoristrada giapponesi di un tempo.

Arriva un nuovo mini SUV

Il marchio indiano Mahindra è cresciuto tantissimo negli ultimi tempo con una strategia di acquisizione incisiva. Ha sfiorato l’acquisto del pacchetto azionario della Saab, dovendosi accontentare della Ssangyong. Può vantare anche la factory specializzata nelle EV della Reva. La gamma si è concentrata nel lancio del SUV XUV 500, disponibile anche in allestimento pick-up.

Il piccolo mini SUV Mahindra KUV100, introdotto nel 2016 e arrivato in Italia nel 2018, presenta 14 allestimenti diversi con 7 versioni a benzina e 7 a gasolio. Il piccolo SUV è lungo 3,67 metri, largo 1,70 ed alto 1,63. Il KUV100 può affrontare qualsiasi superfice e può essere personalizzata con vernice metallizzata o perlata, un kit per i tappetini e un bracciolo extra per i passeggeri.

Presenta più motorizzazioni, tra cui un motore bifuel a GPL per risparmiare. Il SUV indiano è dotato anche di aiuti alla guida, ABS ed EBD con distribuzione elettronica della frenata sulle quattro ruote. Il prezzo base è di circa 16mila euro. I tratti di forza sono rappresentati dalla compattezza, da un design originale e una spaziosità interna che la rende adatta anche a gite fuoriporta. Il rapporto qualità/prezzo è straordinario.

Date una occhiata al video Autocar India. Noi vi suggeriamo il motore 1.2 a benzina (o bi-fuel a GPL) a 3 cilindri da 87 CV, abbinato a un cambio a cinque marce ben manovrabile. Non manca di brio e risulta molto comfotevole la posizione della leva del cambio nella consolle.