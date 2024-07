Maserati, un modello esclusivo che non vedrete da nessuna parte: spettacolo puro (FOTO)

Di supercar speciali ne abbiamo viste tante negli ultimi anni. Da una collaborazione di un grande produttore di vini e il marchio Maserati è nata una vettura speciale.

Prendete una delle migliori supercar della storia del brand del Tridente e unitela alla tradizione della famiglia Marchesi Antinori e otterrete una straordinaria creazione. L’azienda vinicola ha una storia di oltre 600 anni, tramandata per 26 generazioni. La Maserati non ha scelto il primo nome sul mercato vinicolo per una partnership di assoluto spessore.

Per omaggiare i 50 anni del Tignanello, uno dei vini rossi più rinomati della produzione della famiglia Antinori, Maserati ha partorito una versione personalizzata della GranCabrio Folgore. Dal know-how acquisito in Formula E è nata la prima vettura full electric della casa del Tridente. La piattaforma a 800 volt presenta tre motori elettrici per un totale di 1.200 CV. La potenza effettiva della GranCabrio Folgore è di 761 cavalli che possono arrivare a 830 CV nella modalità MaxBoost del setup Corsa.

Il conducente può optare tra quattro modalità di guida: Max Range, GT, Sport e come detto Corsa. La prima abbassa la velocità massima a 130 km/h, limitando anche la risposta dell’acceleratore e la funzionalità del climatizzatore. In questo caso c’è la possibilità di prolungare la vita della batteria. Nella modalità GT già si passa ad una potenza del’80%, mentre la Sport da libero sfogo alle prestazioni. La modalità Corsa, invece, nasce per ottenere dei primati da brividi in pista. La risposta è ancora più bruciante con un controllo di trazione su tre livelli.

Maserati, one-off da sballo

Vi ubriacherete anche solo osservandola all’asta il prossimo 14 luglio in California al Festival Napa Valley, uno degli eventi di beneficenza per le arti e l’istruzione più noti degli Stati Uniti. Per apprezzare a pieno la colorazione occorre conoscere le sfumate del vino Tignanello. Il vino nasce da una selezione di Sangiovese e Cabernet proveniente dal vigneto situato a Tenuta Tignanello, nel cuore del Chianti Classico.

La GranCabrio Folgore Tignanello presenta un color castagno ispirato al terreno della vigna, riscaldato da un bordeaux ramato che riporta alla mente l’esperienza sensoriale delle sfumature rosse del vino. I cerchioni e le pinze dei freni sono nero opaco e nero lucido. La capote in tessuto è nera. I sedili sono in pelle cuoio con colorazione argento e bordeaux, realizzati in Vegea, ispirato alla collina di Tignanello.

“Questa collaborazione con Marchesi Antinori ci permette di esprimere al meglio l’essenza della produzione Bespoke“, ha detto Klaus Busse, Maserati Head of design, come riportato su Motor1. Sarà venduta all’asta al Festival Napa Valley’s 2024 Arts for All Gala e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.