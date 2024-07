Ferrari, Newey salta definitivamente? Le ultime notizie non fanno ben sperare

Il sogno di vedere Adrian Newey in Ferrari sta scemando ogni giorno di più, ed arrivano preoccupanti aggiornamenti sulla vicenda. I dettagli.

Dopo un inizio di stagione molto positivo, con due vittorie ottenute nelle prime otto gare e diversi podi, la Ferrari ha fatto nuovamente da gambero rosso, crollando sotto il peso degli sviluppi. La SF-24 non ha saputo reggere l’arrivo dei tanti upgrade, con il pacchetto portato a Barcellona che ha fatto riemergere il problema del porpoising, un qualcosa che la concorrenza, sulle auto ad effetto suolo, aveva superato da almeno un anno e mezzo, e di cui la Red Bull non ha mai sofferto.

Si tratta di uno scenario imbarazzante, che ha portato la Rossa ad essere battuta persino dalla Haas di Nico Hulkenberg nelle qualifiche di Silverstone. Di punto in bianco, la Ferrari è precipitata all’inferno, regredendo alle performance del 2021, nell’attesa che Lewis Hamilton arrivi a vestirsi di rosso. A ciò si aggiunge la dipartita di Enrico Cardile, e l’affare Adrian Newey pare essere saltato. La situazione è molto delicata, e la Scuderia modenese è in piena confusione tecnica.

Ferrari, ecco perché Adrian Newey non arriverà

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, Adrian Newey sarebbe diretto verso l’Aston Martin, dal momento che la Ferrari non è riuscita a pareggiare l’offerta economica di Lawrence Stroll. Se questa indiscrezione, riportata anche da altre fonti, dovesse essere confermata, la Scuderia modenese si ritroverebbe in un mare di guai, a causa di una direzione tecnica del tutto assente, proprio nel momento in cui si iniziano a progettare le auto del 2026.

La Rossa non può permettersi di sbagliare del tutto un altro progetto, ma se questo è l’andazzo, difficilmente le cose andranno diversamente. Enrico Cardile si è dimesso ed il ruolo di responsabile telaio ed aerodinamica è stato affidato, ad interim, al team principal Frederic Vasseur. Secondo quanto riportato da “Motorsport.com“, non sarà l’ex Mercedes Loic Serra a rimpiazzare Cardile, ed è qui che il mistero si infittisce.

In base alle informazioni riportate dal noto giornalista Franco Nugnes, sarebbe in corso una trattativa con una sorta di Mister X, vale a dire un’altra persona che andrà a ricoprire quel ruolo in Ferrari, diversa sia da Serra che da Newey. Ciò che è certo è che il percorso di rinascita per il Cavallino sarà ancora molto lungo, ed il sogno di lottare a breve per il titolo mondiale resterà tale per parecchio tempo.