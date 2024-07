Casey Stoner e l’ammissione che non ti aspetti: stoccata a Valentino Rossi?

Casey Stoner torna a parlare dei suoi anni in MotoGP e lo fa con una frase che ha tanto il sapore della stoccata a Valentino Rossi.

Casey Stoner è stato in assoluto uno dei talenti più cristallini che la MotoGP ha conosciuto di recente. L’australiano è stato probabilmente il primo rider capace di mettere seriamente in crisi Valentino Rossi. I due si sono scontrati in varie occasioni sia in pista che fuori esaltando i rispettivi tifosi.

In quegli anni la Ducati non era di certo la moto imbattibile che conosciamo oggi e l’impresa di Stoner, che nel 2007 portò il primo storico titolo della Rossa in MotoGP a casa, è ancora oggi ricordato come qualcosa di magnifico. Casey durante quella stagione si trasformò in un martello dopo le tante cadute collezionate negli anni precedenti nel Motomondiale che non l’avevano fatto ancora sbocciare definitivamente.

Casey Stoner e quella frase che ricorda Valentino Rossi

In sella alla Rossa di Borgo Panigale riuscì a battere persino quel Valentino Rossi che veniva da anni di successi e da un 2006 che solo la sfortuna e la costanza di Hayden lo avevano sconfitto. La vita agonistica di Stoner però non è stata di certo tutta rosa e fiori, ma è stata anche costellata di problemi fisici. Il tutto si è poi concluso con l’inaspettato ritiro arrivato alla fine del 2012.

Durante il podcast Ducati Diaries, Casey Stoner è tornato su quegli anni e ha raccontato: “La gente non capiva che ero lì solo per correre. Si aspettavano che io festeggiassi ogni vittoria come se fosse un campionato. Continuerò a dire ciò che penso. Quelle erano le mie opinioni e i media mi hanno punito per questo”. Insomma parole decisamente pesanti che non possono non far pensare a Valentino Rossi, visto che proprio il Dottore era solito festeggiare spesso le proprie vittorie con trovate esilaranti.