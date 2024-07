Patente, cambia l’età minima in Europa: si punta ad un modello simile a quello americano

Grande fermento in Europa dove presto potrebbe cambiare il limite minimo d’età per conseguire la patente di guida. Tutte le novità.

Le Leggi non sono fatte per resistere in eterno, ma spesso vengono modificate a seconda del periodo storico. Anni fa ad esempio in Italia la maggiore età veniva raggiunta al compimento dei 21 anni, oggi, invece, quel traguardo è stato anticipato a 18 e sono diversi anni che si parla addirittura di abbassare ancora di più questo limite portandolo a 16.

Un altro tema decisamente centrale nel nostro Paese è quello dedicato alla patente. Attualmente l’età minima per conseguire quella per guidare le auto è di 18 anni. Solitamente in Italia questo paletto si è sempre spostato di pari passo con quello per la maggiore età, infatti, sino al 1975 bisognava avere 21 anni per ottenerla.

Dall’Unione Europea potrebbe presto arrivare una nuova svolta in tal senso. Per il momento è già stata approvata una prima bozza con 339 voti favorevoli, 240 contrari e 37 astenuti. Le novità riguardano il limite minimo per conseguire la patente che potrebbe spostarsi in una cosa a metà tra il modello attualmente vigente in Italia e quello americano.

Patente di guida, si abbassa il limite minimo d’età? Novità dall’UE

Il nuovo limite minimo d’età per conseguire la patente potrebbe essere spostato a 17 anni. Quindi giusto al centro tra quello italiano che è di 18 e quello americano che prevede il conseguimento della licenza di guida a 16. Non vi sono indicazioni invece per il limite massimo che effettivamente non c’è qualora ci siano le giuste condizioni di salute per continuare a guidare.

Un’altra novità importante in arrivo è quella della patente digitale che verrà caricata su Apple Wallet o Google Wallet. Probabilmente verrà utilizzata anche la piattaforma IO che attualmente viene utilizzata tramite SPID per varie funzioni e servizi della Pubblica Amministrazione.

Per adesso sono tutte idee in fase quasi embrionale, ma potrebbero presto diventare realtà. Certo non sarebbe male a questo punto seguire in toto la strada americana anche per quanto concerne l’alcool. Negli Stati Uniti, infatti, il limite minimo per conseguire la patente è 16 anni, mentre quello per comprare alcolici è di 21. In Italia, invece, i due limiti combaciano con 18 anni.