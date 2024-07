E’ più ricca la FIAT o la Ferrari? La risposta vi spiazzerà

Oggi vi parleremo di un interessante confronto, che riguarda la ricchezza dei brand FIAT e Ferrari. Ecco quale dei due primeggia.

L’Italia è ricca di marchi automobilistici, e la produzione può seriamente accontentare qualsiasi tipo di cliente. Abbiamo le supercar prodotte da Ferrari e Lamborghini, così come le utilitarie di casa FIAT, o modelli di fasce medio-alte come Alfa Romeo e Maserati. Nella giornata di oggi, andremo a concentrarsi sul Cavallino e sulla casa di Torino, dando un’occhiata a quella che è la ricchezza dei due marchi, che stanno affrontando una fase molto positiva.

Ovviamente, è difficile fare confronti tra due marchi così differenti tra di loro, con la FIAT che acquisì la Ferrari nel lontano 1969, quando l’Avvocato Gianni Agnelli convinse il Drake a siglare un accordo, qualche anno dopo il fallimento della partnership tra la Rossa e la Ford. Per tanti anni, anche sulle auto di F1 di Maranello è comparso il logo della casa di Torino, con la quale c’è sempre stato un rapporto molto solido. Andiamo a dare un’occhiata a quelli che sono i fatturati dei due brand italiani.

Auto, ecco chi è più ricca tra FIAT e Ferrari

Per valutare la ricchezza dei vari marchi automobilistici ci sono vari fattori, anche se, come già detto in precedenza, non si tratta di certo di aziende concorrenti tra di loro. La FIAT, come FCA, ha un fatturato pari a 108 miliardi di euro, mentre quello della Ferrari si ferma a 3,46 miliardi di euro. Si tratta di dati legati al biennio 2019-2020, ma tutto sommato, anche oggi c’è una netta differenza tra le due.

La cosa non deve sorprendere più di tanto, dal momento che la FIAT vende un numero di auto clamorosamente superiore alla Ferrari, che lo scorso anno ha di poco superato le 13.000 unità vendute. Nonostante una differenza così netta con la casa di Torino, il Cavallino sta vivendo un periodo eccezionale, con un utile netto di oltre un miliardo di euro fatto registrare lo scorso anno, cosa che mai era accaduta in passato.