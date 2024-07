Red Bull, la festa è finita? La statistica che preoccupa Max Verstappen

La Red Bull esce sconfitta anche da Silverstone, con Max Verstappen costretto ai salti mortali per salire sul podio. La RB20 è in crisi.

Il Gran Premio di Gran Bretagna si è concluso con il ritorno alla vittoria di Lewis Hamilton, che 945 giorni dopo Jeddah 2021 ha finalmente conquistato il successo numero 104 della sua carriera. Il britannico della Mercedes ha resistito nel finale alla rimonta della Red Bull di Max Verstappen, con l’olandese che aveva probabilmente un’auto da quarto o da quinto posto, ma grazie ad una strategia azzeccata e ad un ultimo stint mostruoso, è riuscito a limitare i danni.

Il campione del mondo ha optato per la gomma Hard nuova, contro la Soft della McLaren di Lando Norris e di Hamilton. Il britannico del team di Woking è andato in enorme difficoltà, con Verstappen che l’ha così scavalcato prendendosi la piazza d’onore, allungando ancora nel mondiale. Con una McLaren che sbaglia così tanto ed una Mercedes molto indietro in classifica, la Red Bull sembra avere comunque in mano i titoli mondiali, ma è indubbio che la RB20 sia in una fase di grande difficoltà.

Red Bull, ecco il dato che preoccupa Verstappen

La pista di Silverstone è solita esaltare quelle che sono le monoposto migliori della griglia, e la Red Bull esce sonoramente sconfitta dal confronto con la McLaren, ma anche la Mercedes, nel complesso, si è dimostrata superiore. Per la prima volta dal 2022, Max Verstappen non ha vinto due gare consecutive, dal momento che anche lo scorso week-end in Austria, per via del contatto con Lando Norris, aveva mancato l’appuntamento con il gradino più alto del podio.

L’ultima volta ciò era accaduto tra Silverstone ed Austria nel 2022, quando furono le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc a mettere in fila due successi in una sola settimana. In questa occasione, ad approfittarne sono state le Mercedes di George Russell prima e di Lewis Hamilton poi, anche se la sensazione è che la McLaren sia l’auto più performante, ma a causa degli errori di piloti e squadra, non riesce mai a concretizzare il proprio potenziale.

Dando un’occhiata alle classifiche mondiali, Verstappen ha allungato a ben 84 punti il vantaggio su Norris, con la Red Bull a +71 sulla Ferrari ed +78 sulla McLaren. La stagione è ancora lunga e tutto può accadere, ma non ci sono dubbi sul fatto che il team di Milton Keynes abbia perso la bussola, e gli sviluppi portati a Silverstone non hanno garantito quel passo in avanti che ci si poteva attendere.