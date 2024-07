FIAT, torna la mitica Campagnola come mega fuoristrada: le immagini sono da urlo (VIDEO)

La FIAT Campagnola è un modello che ha fatto la storia, ed ora si pensa ad un pazzesco ritorno. Ecco come potrebbe essere.

Il marchio FIAT è pronto per svelare la novità più attesa dell’anno, vale a dire la Grande Panda, un SUV di Segmento B che sarà disponibile sia in versione full electric che ibrido a benzina. Verrà presentata giovedì prossimo, l’11 di luglio, con i primi scatti che sono usciti qualche settimana fa. Nel frattempo, si è iniziato a parlare anche di un clamoroso ritorno della Campagnola, vale a dire un modello di fuoristrada che è stato prodotto dalla casa di Torino tra il 1951 ed il 1987, che ha avuto un importante utilizzo nel campo militare nel corso della sua carriera.

La FIAT, nel corso di questi anni, ha riportato in vita tanti nomi storici, come accaduto nel caso della 600, rivoluzionandone però i progetti, dal momento che da utilitaria si è trasformata in un SUV di Segmento B, e qualcosa di simile capiterà anche con la Multipla attesa per il 2025. Nel frattempo, andiamo ad approfondire l’argomento relativo alla Campagnola, un mezzo storico che è fuori produzione dalla bellezza di 37 anni. Ora, qualcuno ne ha immaginato le forme futuro, sognandone un ritorno sul mercato, magari già dal prossimo anno.

FIAT, ecco come potrebbe essere la Campagnola

La FIAT Campagnola è un mito italiano, ed in molti sognano che possa tornare in azione in futuro. Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, celebre designer che spesso ci regala dei veri e propri capolavori, anticipando le forme dei modelli futuri, è comparso un video in cui immagina le forme della Campagnola di nuova generazione.

In base alla descrizione dell’autore, troviamo delle dimensioni maggiorate rispetto al modello base, con l’utilizzo di materiali di primissimo livello, usati anche per impreziosire gli interni. La FIAT Campagnola viene spinta da un motore 1.9 turbo a benzina da 250 cavalli, con trazione 4X4 utile per affrontare tutti i tipi di fondi. L’aspetto è sportivo, con un assetto molto rialzato. Tantissimi gli optional e le tecnologie di ultima generazione a disposizione nell’abitacolo, e tutto è pronto per far divertire coloro che sceglieranno di portarsela a casa.