Verstappen va alla Ferrari? La voce sconvolge il paddock della F1

Il futuro di Max Verstappen è ancora tutto da definire, ed ora arriva una voce che stupisce tutti. Ecco dove potremmo vedere il campione.

La F1 è di scena a Silverstone in questo fine settimana, ed uno degli argomenti più discussi è quello del mercato. Max Verstappen continua ad essere il sogno di Toto Wolff, che da mesi sta attuando un pressing, anche psicologico, sui vertici della Red Bull. Il manager austriaco è tornato a fare il nome di Carlos Sainz, senza dimenticare il nostro Andrea Kimi Antonelli, vale a dire il suo pupillo.

In un’intervista, Wolff ha detto che, in chiave 2025, tanto Verstappen, quanto Antonelli e Sainz hanno il 33,3% di possibilità di guidare una Mercedes nella prossima stagione. Il campione del mondo, in Austria, ha assicurato che per il 2025 sarà al volante della Red Bull, e tutto lascia presagire che le cose possano andare in questo modo. Tuttavia, da quando cambieranno i regolamenti, ovvero nel 2026, ogni precedente accordo potrebbe saltare da un momento all’altro.

Verstappen, il suo futuro è tutto da scrivere

Nel paddock di Silverstone si è parlato molto del futuro di Max Verstappen, che ha un contratto in vigore con la Red Bull sino alla fine del 2028. L’esperto Peter Windsor ha preso parte al programma “CameronF1” su YouTube, affermando che Super Max potrebbe essere diviso tra Ferrari e Mercedes nei prossimi anni. Lo storico membro del paddock pensa che una proposta della Ferrari possa risultare ancor più attrattiva per l’iridato in chiave futura.

Ecco le sue parole: “Max in Mercedes? Credo ci siano buone possibilità che ciò possa accadere nel 2026, ma dal mio punto di vista, è molto più plausibile che cambi squadra nel 2027, una volta dopo aver valutato quello che è il livello delle squadre con le nuove regole. Molto dipenderà dalle nuove power unit, e per come la vedo io, avrebbe più senso lasciare la Red Bull a metà del 2026, dopo essersi fatto un’idea della competitività delle auto“.

Windsor ha poi analizzato la possibilità di vedere Verstappen in Ferrari, ed a suo parere, non è uno scenario così impossibile: “Credo che Max potrebbe essere più attratto da una proposta della Ferrari che dalla Mercedes, soprattutto nel caso in cui dovessero dimostrarsi competitivi nel 2025. Inoltre, la Ferrari potrebbe rendersi conto di aver sbagliato a puntare su Hamilton, e tutto ciò potrebbe creare una situazione del genere“.