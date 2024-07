Porsche, la 911 rappresenta una rivoluzione per il Marchio: ecco la novità

La Porsche 911 in versione ibrida è pronta per fare il proprio esordio sul mercato, e le sue prestazioni fanno già sognare la clientela.

Il brand Porsche ha da tempo scelto di strizzare l’occhio all’elettrificazione, puntando sia su veicoli ibridi che su varianti totalmente ad emissioni zero. Ora è arrivato il momento della 911 ibrida, tramite il sistema T-Hybrid che aiuta a migliorare sul fronte dell’efficienza, senza tuttavia dover cedere qualcosa in termini di prestazioni. A dirla tutta, la versione GTS risulta essere addirittura più potente di una GT3, il che è tutto un programma. La sensazione è che la casa di Weissach abbia tirato fuori l’ennesimo capolavoro.

Dal punto di vista del design, non ci sono rivoluzioni complete, ma è stato comunque svolto un profondo lavoro di affinamento, con il chiaro intento di ottenere maggiori livelli di downforce. Tutte le funzioni di illuminazione sono state integrate nei gruppi ottici Matrix LED, così da ricavare maggiore spazio per le prese d’aria, che vista la presenza del sistema ibrido, da casa Porsche sono state rese più grandi.

Porsche, tutto sulla 911 ibrida

Passando all’analisi del posteriore della nuova Porsche 911 GTS ibrida, troviamo una fascia luminosa che ha un look del tutto rivisitato, con una griglia dotata di cinque alette, mentre la targa è stata posta più in alto. Si può inoltre scegliere tra ben sette stili per i cerchi da 19″ e 20″ all’anteriore e 20″ e 21″ al posteriore. Imperdibili gli Exclusive Design, che sono dotati di lamelle in carbonio. Si può optare, sul fronte degli interni, anche per una configurazione 2+2 come optional.

Dal punto di vista motoristico, la 911 ibrida genera la potenza massima di ben 540 cavalli, garantiti da un 3.6 boxer più un turbocompressore elettrico per i gas di scarico, che genera 15 cavalli, il tutto unito ad un motore sincrono a magneti permanenti, che è integrato in una trasmissione del tutto nuova a doppia frizione e ad otto rapporti. 485 cavalli e 570 Nm vengono dal motore termico, mentre il resto è frutto della parte elettrica, con la presenza di una batteria da 1,9 kWh lordi con una tensione di 400 V.

La velocità massima si attesta sui 312 km/h, con uno scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in soli 3 secondi. La Porsche 911 GTS ibrida viene a costare 117.518 euro, con l’arrivo in concessionaria che è previsto per la fine del 2024. Parliamo di un vero e proprio pezzo di storia della casa tedesca, un capolavoro su quattro ruote che ha già conquistato tante persone.