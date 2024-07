Yamaha, scooter a prezzo di saldo: fate presto ne resta soltanto uno

Lo scooter Yamaha T-Max è ora in vendita ad un prezzo strepitoso, ed aspetta solo la vostra mossa. Ecco quanto lo pagherete.

La categoria degli scooter sta vivendo, al giorno d’oggi, una seconda giovinezza, e ciò è confermato dalla notevole crescita che si è vista sul fronte delle vendite. Oggi vi parleremo del mitico scooter Yamaha T-Max, in vendita ad un prezzo da sogno. Il mercato dell’usato, com’è ben noto, mette a disposizione delle offerte da sogno, e quella odierna potrebbe essere la vostra giornata fortunata.

Il T-Max fece il proprio debutto sul mercato nel lontano 2001, e sin da subito, si rivelò un modello molto apprezzato, che fece la fortuna della casa di Iwata in questo segmento. Yamaha T-Max è ora disponibile ad un prezzo di saldo, che vi permetterà di averlo spendendo una cifra irrisoria. Andiamo a vedere quanto dovrete pagare per averlo.

Yamaha, il T-Max è davvero regalato

Il mercato dell’usato, in molti casi, può essere fautore di brutte sorprese, dal momento che dietro alla vendita di un privato possono sempre esserci le cosiddette “fregature”. Tuttavia, se ci si affida alla rete ufficiale dei costruttori non ci sarà alcun problema, e tutto verrà fatto alla luce del sole. Lo scooter Yamaha T-Max potrà essere vostro a 2.999 euro, come riportato sulla pagina ufficiale dell’usato della casa del Sol Levante. Questo modello è attualmente locato presso Ravenna, ed è messo in vendita da TGR Motor SRL, anche se va detto che non tutto è oro ciò che luccica, visto che si tratta di uno scooter piuttosto attempato, per usare un eufemismo.

Infatti, questo T-Max è stato immatricolato nel 2005, ed ha percorso 61.191 km, che nel caso di uno scooter non sono poi così pochi come potrebbe essere per un’auto. La cilindrata è pari a 500 cc, e dal concessionario viene messa a disposizione anche un anno di garanzia per questo gioiellino di casa Yamaha. Secondo quanto riportato nell’annuncio, il modello è comunque in buone condizioni, ed ha avuto, in passato, due proprietari precedenti.

A carico dell’acquirente c’è il passaggio di proprietà, mentre nel prezzo è incluso il tagliando pre-consegna e la garanzia di 12 mesi, come già anticipato. A questo punto, non possiamo far altro che dirvi di contattare subito il concessionario, in modo da andare a dare un’occhiata con i vostri occhi allo scooter. Il prezzo è eccezionale e le condizioni sono ancora buone.