Sconto del 100% sul Telepass, la nuova offerta è disponibile: ecco come ottenerla

La concorrenza per il Telepass è aumentata a dismisura. Per ovviare alle promo dei concorrenti hanno elaborato un nuovo sistema.

ll Gruppo Telepass è nato per creare un ecosistema di servizi che garantisce a privati e aziende un numero sempre maggiore di possibilità, nel pieno di una realtà sicura e sostenibile. L’attività di pagamento del pedaggio autostradale da parte di Autostrade per l’Italia, che tramite Autostrade Tech S.p.A., originariamente è stata concepita nel 1989 in vista dei Mondiali dell’anno successivo, limitatamente ad alcune tratte.

Il 16 febbraio 2011 la società ha lanciato il Telepass Mobile, un operatore virtuale pensato su servizi collegati agli utilizzatori di Telepass su rete Wind. Il ventaglio di offerte del sistema non si è limitato, esclusivamente, al pagamento rapido dei pedaggi, ma ai parcheggi, ZTL, strisce blu e traghetti, permettendo anche di pagare taxi e treni. Con la riorganizzazione societaria è avvenuta l’operazione di acquisto infragruppo della partecipazione in Telepass S.p.A. per cui Mundys è entrata con il pieno controllo del 100% delle azioni.

A fine 2016 è arrivato il Telepass Pay, circuito per il pagamento di tutti i servizi legati alla mobilità. Nel 2017 è nato, ufficialmente, il Gruppo Telepass. Nel 2021, Mundys ha deciso di cedere il 49% del capitale di Telepass al gestore globale di private equity Partners Group. In seguito è stata promossa anche una piattaforma proprietaria che garantisce assicurazioni sulla mobilità. A inizio 2019 sono nate ulteriori collaborazioni con operatori specializzati per noleggiare e pagare i monopattini elettrici, gli scooter elettrici e le e-bike con il Telepass.

Telepass, arriva una promo spettacolare

La tariffa base del Telepass è schizzata da 1,83 a 3,90 euro al mese, facendo dubitare persino i clienti storici. Oggi le alternative esistono e si chiamano UnipolMove e MooneyGo. Al momento il servizio della scatoletta gialla e grigia costa di più dei competitor, ma con una offerta si può usufruire di uno sconto cospicuo, grazie ad un canone gratuito per 18 mesi.

Si possono firmare due tipologie di contratti: Telepass Family o Telepass Family + adesione al servizio di assistenza stradale WOW, promosso sempre da Telepass, che è valido sia in Italia che in Europa. In entrambi, lo sconto sul canone è totale. Questa iniziativa è attivabile solo presso i negozi della compagnia telefonica che decidono di aderire alla promozione. La promozione di Vodafone sarà sfruttabile sino al 31 ottobre 2024.

Il canone risulterà a pagamento alle condizioni attuali di listino, ovvero alla cifra trimestrale di 11,70 euro per Telepass Family (3,90 euro al mese) e 8,40 euro per Telepass Family+Assistenza Stradale WOW (2,40 euro al mese). Fate un salto sul sito della Vodafone per capire quali negozi hanno la promozione.