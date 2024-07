Qual è l’auto più veloce del pianeta? Ormai va come un aereo (VIDEO)

Oggi vi parliamo di un’auto che ha scritto la storia dei record di velocità, ottenendo un risultato fuori dal comune. Ecco i dettagli.

Le auto hanno raggiunto delle performance che vanno fuori dal comune, toccando velocità paragonabili a quelle di un aereo. In questi giorni, un modello supersonico ha ottenuto un record eccezionale, un primato da urlo che entra dritto nella storia delle quattro ruote. La vettura che lo ha conquistato, come vedremo nelle prossime righe, è stata sviluppata appositamente per centrare risultati di questo tipo, con un motore potentissimo ed un’accelerazione che nessun’altro può vantare.

Infatti, non è tanto la velocità massima, che già di per sé è spaventosa, quanto il poco tempo che quest’auto ha impiegato per toccare i 400 km/h che toglie il fiato agli appassionati. Il noto marchio svedese che l’ha prodotta ha realizzato il capolavoro supremo, riuscendo a raggiungere un target che appariva inarrivabile. Andiamo a scoprire di quale vettura si tratta.

Auto, ecco la più veloce in assoluto

Dopo tanta attesa, un nuovo record è stato ottenuto, ed il mondo delle auto non può che esserne orgoglioso. Infatti, la Koenigsegg Jesko Absolut ha toccato i 400 km/h e poi di nuovo a 0 km/h in appena 27,83 secondi. In questo modo, è stato battuto il record del 2023 di appena 0,98 secondi, che era stato ottenuto da un’altra hypercar del marchio svedese, vale a dire la Koenigsegg Regera. Stiamo parlando di vette eccezionali, di risultati che sino a pochi anni fa apparivano inarrivabili, e che ora sono corrispondenti alla realtà.

Inoltre, la Jesko Absolut ha anche battuto lo 0-250-0 in miglia orarie, facendolo in appena 28,27 secondi, 1,33 secondi in meno rispetto alla Regera, confermando di essere cresciuta in tutto e per tutto.

A spingere questo bolide c’è un portentoso motore V8 biturbo da 1.625 cavalli di potenza massima, con 1.500 Nm di coppia massima, alimentato da benzina E85. Il motore è collegato alle ruote posteriori tramite la Light Speed Transmission, un cambio a nove velocità che è dotato di sette frizioni per permettere cambiate super-rapide.

Per ottenere questo record di velocità, la deportanza è stata azzerata, eliminando del tutto l’ala posteriore, ed a quanto si è appreso, il prossimo obiettivo è quello di toccare la velocità massima di 500 km/h. Farcela non sarà di certo facile, ma anche tutti gli altri primati che la Koenigsegg ha poi portato a casa apparivano lontani dalla realtà. Vedremo se ciò avverrà effettivamente.

Ecco le 5 auto più veloci del pianeta