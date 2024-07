F1 GP Gran Bretagna, Qualifiche: Russell nella doppietta Mercedes, Ferrari umiliata dalla Haas

La pole position del GP di Gran Bretagna di F1 va a George Russell, che precede Lewis Hamilton e Lando Norris. Ferrari imbarazzante.

Una delle qualifiche più tirate della storia recente della F1 si è da poco conclusa a Silverstone, dove la pole position è andata alla Mercedes di George Russell. Il britannico ha dominato la scena chiudendo in 1’25”819, staccando di 171 millesimi Lewis Hamilton, il quale ha completato una prima fila tutta nero-argento. Sono tre i piloti britannici davanti a tutti, visto che il terzo tempo lo ha messo a referto Lando Norris con la McLaren, staccato di oltre due decimi dal battistrada.

Quarto tempo per Max Verstappen, al volante di una Red Bull danneggiata nel fondo da un’uscita di strada, ben lontana dalle due F1 W11 piazzate davanti a tutti. Oscar Piastri è quinto davanti ad un sensazionale Nico Hulkenberg con la Haas. La Ferrari è ormai defunta, con Carlos Sainz settimo e Charles Leclerc 11esimo. Ottava l’Aston Martin di Lance Stroll, davanti alla Williams di Alexander Albon ed a Fernando Alonso che ha completato la top ten.

F1, la Ferrari è rossa di vergogna a Silverstone

La F1 fa tappa a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dove si disputano delle qualifiche in condizioni molto complicate, con pioggia intermittente e temperatura dell’aria di appena 13 gradi. Disastro in Q1 per Sergio Perez, nuovamente eliminato con il 19esimo tempo, a causa di un testacoda che ha provocato una bandiera rossa. Il messicano della Red Bull, dopo il primo tentativo con la gomma Intermedia, ha montato la Soft, perdendo il controllo alla Copse. Dietro di lui si piazza solamente l’Alpine di Pierre Gasly. Vanno fuori anche la Sauber di Valtteri Bottas, la Haas di Kevin Magnussen ed Esteban Ocon.

Dopo il colpo di scena relativo a Perez nella prima fase, nel Q2 la delusione arriva da Charles Leclerc, escluso con l’11esimo tempo, messo fuori sotto la bandiera a scacchi dall’Aston Martin di Lance Stroll. Altra brutta prestazione del monegasco, che commette un errore alle Becketts su un’auto ovviamente inguidabile, ma che Carlos Sainz ha portato tra i primi dieci senza troppi problemi. Fuori anche la Williams di Logan Sargeant, seguito dalle Racing Bulls di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, inframezzati da Guanyu Zhou.

Il Q3 si apre offrendo uno scenario a dir poco palpitante, in una F1 molto equilibrata. La Mercedes di George Russell precede la McLaren di Lando Norris e Lewis Hamilton, con Max Verstappen quinto. Pessimo il settimo tempo di Carlos Sainz, addirittura dietro a Nico Hulkenberg. Russell ribadisce la pole battendo Hamilton, un risultato strepitoso per il team di Brackley. Alle 16:00 di domani la partenza della gara.