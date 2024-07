Auto elettriche, è la fine dei motori termici: svolta epocale, può fare 1 milione di km!

Le auto elettriche non riescono ancora a convincere i clienti, ma ora le cose potrebbero cambiare. Ecco la batteria in arrivo dalla Cina.

Il tema delle auto elettriche è sempre molto discusso, per una serie di problematiche di fondo che non vengono risolte alla loro base. Il prezzo delle BEV continua ad essere troppo elevato, mentre le batterie impiegano troppo tempo per essere ricaricate e non garantiscono autonomie in grado di giocarsela con i modelli termici. Legato alle batterie c’è un altro guaio, e non ci stiamo riferendo agli elevati costi di produzione.

Come ormai ben noto, le batterie delle auto elettriche possono degradare in pochi anni, e la loro sostituzione fuori dal periodo di garanzia costringe i proprietari a spese di migliaia di euro. Questo è uno dei motivi per il quale le vetture ad emissioni zero perdono valore in poco tempo, e sono poco costose sul mercato dell’usato. A risolvere il guaio relativo alle batterie ci ha pensato un colosso cinese, che ha presentato delle celle rivoluzionarie. Andiamo a scoprirle nei loro dettagli.

Auto elettriche, scopriamo la nuova batteria Geely

Per il mondo delle auto elettriche è arrivata una novità incredibile, pronta a rivoluzionare il mercato. Il leader del settore delle batterie a Litio-Ferro-Fosfato (LFP) è la BYD, che anche sul fronte delle vendite è un punto di riferimento, ma ora anche il colosso Geely ha deciso di rispondere presente, che ha deciso di sviluppare un prodotto molto simile a quello della BYD. Dopo aver sfruttato a lungo le Blade Battery di BYD per le sue BEV, Geely ha ora deciso di affidarsi ad altri partner.

Ed è così che Geely ha iniziato a collaborare con CATL, LG Energy Solution e Farasis Energy, dando vita ad un prodotto che fa già gridare al miracolo. La nuova batteria si chiama Aegis Short Blade Battery, e promette la durata di un milione di chilometri. Si tratta di un prodotto che risolve la problematica della resistenza interna, che va di solito a verificarsi su celle di forma allungata.

Vengono adottati dei nanotubi di carbonio, che permettono uno spostamento facilitato degli ioni di litio tra un elettrodo e l’altro. Inoltre, può resistere alla bellezza di 3.500 cicli senza perdere prestazione, ed in media, secondo quanto affermato dalla Geely, ci vorranno 26 minuti per passare dal 10 all’80% della carica sulle auto elettriche che la monteranno. Una nuova era ha avuto inizio.