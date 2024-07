Ferrari, novità sulla nuova hypercar: arriva un’anticipazione a sorpresa (FOTO)

La Ferrari si prepara a lanciare l’erede della LaFerrari, che ha già stupito tutti per alcuni dettagli tecnici. Ecco come potrebbe essere.

Il 2024 è un anno da vivere con il fiato sospeso per i fan di casa Ferrari, che sono pronti a salutare un nuovo bolide pronto al debutto. A maggio è stata presentata la nuova 12Cilindri, ovvero l’erede della 812 Superfast, che monta ancora una volta un motore V12 posizionato all’anteriore, e che non ha lasciato spazio all’elettrificazione. A beneficiarne è stato chiaramente il sound, che ha fatto sognare i fan sin dalla sua prima accensione.

Sarà ben diverso, invece, il sistema che andrà a muovere la vettura che tutti attendono, ovvero la prossima Ferrari stradale. Stiamo parlando della F250, che monterà un V6 turbo e che seguirà la tecnologia Plug-In Hybrid, con il motore termico derivato dalla 499P, la Hypercar regina per due anni di fila alla 24 ore di Le Mans. La F250, nome non ancora definitivo, è stata vista diverse volte in azione per le strade di Maranello, anche se è impossibile distinguerne le forme per via della livrea camuffata. Ora arriva qualche anticipazione in più sul modello.

Ferrari, ecco l’anticipazione della nuova hypercar

La Ferrari F250 avrà una potenza di circa 1.000 cavalli, probabilmente anche superiore, e tutti si aspettano di vedere un vero e proprio mostro, anche a livello di design. Per il momento, il progetto è stato tenuto top secret, ma qualcosa si è intravisto in base al post pubblicato su Instagram dalla pagina “Ferraricollectoraus“. In sostanza, si tratta dell’invito alla presentazione della nuova vettura, inviato a qualche facoltoso cliente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferrari Collector Australia (@ferraricollectoraus)

L’invito è stato inserito all’interno di un box di colore rosso, con al suo interno un biglietto di metallo che lascia poi spazio all’immagine stilizzata di una vettura. Come possiamo vedere, è una specie di teaser della hypercar, dalle forme estreme, che pare dotata anche di ala posteriore, elemento aerodinamico che negli ultimi test era invece del tutto sparito.

La Ferrari in questione è stata immortalta in questo video, pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“, e sembra essere tutto pronto per il lancio. Al momento, sappiamo che verrà sicuramente presentata entro la fine del 2024, ma non c’è ancora una data precisa. I test sono ormai quasi terminati, e presto potrebbe anche arrivare qualche scatto più preciso relativamente alla vettura.