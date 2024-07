Come vanno gli scooter della Sym? Tutto ciò che c’è da sapere

Gli scooter SYM sono alla portata di tutti. Ma come vanno e soprattutto quali opportunità danno in città? Scopriamo tutto sui mezzi SYM.

Oggi facciamo un salto a Taiwan per parlarvi della Sanyang Motor Co. Ltd., meglio conosciuta come SYM. Il costruttore di motociclette taiwanese, con sede a Hukou, si è ritagliato uno spazio crescente nel nostro mercato. Le origini sono piuttosto antiche, dato che già nel 1954 furono gettate le basi per i tre principali stabilimenti di produzione a Taiwan, nella Cina continentale e in Vietnam.

SYM ha commercializzato scooter, motociclette e ATV con il marchio Sanyang Motor, mentre la produzione di automobili e mini-camion avviene sotto il marchio Hyundai. L’azienda taiwanese, inizialmente, avrebbe dovuto realizzare solo gruppi ottici dinamoelettrici per biciclette. La crescita esponenziale negli anni ‘50 portò la ristrutturata in Sanyang Industry Co. Ltd. a concludere un accordo con la Honda. Nel 1961 cominciò l’assemblaggio locale di motociclette, il primo produttore di motociclette a Taiwan.

Nel 1969 il business si allargò anche alla produzione di city car della Honda, come la N600 e la TN360. L’accordo tra la casa di Tokyo e la Sanyang è proseguito per decenni e cessò nel gennaio 2002. Il brand dell’ala dorata cominciò a costruire auto in modo esclusivo, come Honda Taiwan Co. Ltd. La Sanyang decise di sposare il progetto dei coreani della Hyundai, promuovendo l’assemblaggio della gamma per il mercato interno taiwanese. La società oggi ha la sua sede principale nell’Hsinchu Industrial Park nella contea di Hsinchu.

La produzione SYM

L’azienda taiwanese si è espansa e oggi ha una filiale anche nella città di Xiamen, in Cina e un’altra filiale a Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam, denominata Vietnam Manufacturing & Export Processing Co., Ltd. (VMEP). Sanyang ha stretto legami commerciali con factory mondiali come International Truck, Bombardier Recreational Products e Mahindra & Mahindra Limited in India. La vendita di mezzi a due ruote in Europa è cominciata alla fine degli anni ’90, ma solo nel 2005, con sede ad Arese, successivamente trasferita a Varedo, nacquero le filiali italiane.

Sanyang ha immesso sul mercato tanti scooter di qualità, dal GTS (disponibile con motori da 125 cc, 200 cc e 250 cc), al MIO (50 cc e 100 cc) passando per il Joyride, l’ADX e il Joymax, molto in voga per la sua impostazione in stile Yamaha. Si tratta di scooter all’avanguardia sul piano tecnologico e con motori molto affidabili per usi urbani ed extraurbani. SYM, inoltre, ha lanciato anche due modelli di ATV: il Trackrunner leisure ATV (motore da 200 cc) e il fuoristrada Quadlander da 250 cc.