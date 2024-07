FIAT, altro che Panda l’entry level diventa lei: ora tua a 39 euro al mese e la vendono ovunque

La FIAT ha lanciato la riproposizione, in salsa elettrica, della Topolino. La transizione green non è mai stata così conveniente con l’offerta in collaborazione con Unieuro.

Quando due giganti dei rispettivi settori si uniscono per una promo spettacolare ad avvantaggiarsi sono, principalmente, i clienti. Scegliere la Topolino significa avere tra le mani una vettura elettrica comoda per le giungle urbane ed innovativa. Dopo la 500 e la 600 alla spina, in attesa della Panda, la FIAT ha calato l’asso con la prima microcar full electric.

Le city car continuano ad essere una scelta intelligente nelle grandi città nostrane. FIAT lanciò la prima Topolino nel 1936. Venne prodotta sino al 1955 per fronteggiare l’avanzata della VW Maggiolino. La FIAT ha scelto di riportare in auge un progetto alla spina popolare. E’ stata creata nel Centro Stile Fiat di Torino per consentire spostamenti rapidi in città, a partire dai 14 anni.

Le dimensioni sono contenute rispetto ad una normale utilitaria, con soli 2,53 metri di lunghezza ed una super maneggevolezza. La velocità massima è limitata a 45 km/h. Sotto il cofano è presente una batteria da 5,4 kWh che offre fino a 75 km di autonomia e una ricarica facile da collegare a casa. Regala l’opportunità di essere ricaricata in 4 ore con una semplice presa di corrente da 220 V. Gli interni sono confortevoli con due sedili disallineati, un’ampia superficie vetrata che regala luminosità e dei vani portabagagli posizionati in modo strategico.

FIAT, proposta indecente

In vendita due versioni, una tradizionale con portiere e una con cordoni in stile nautico e del battitacco con logo Dolcevita nella versione aperta. Può ospitare una valigia, offrendo un totale di 63 litri di spazio di carico interno. Costa 9.890 Euro, ma, grazie agli incentivi statali è possibile ottenere la versione aperta con un leasing a 48 mesi e un canone mensile di 39 Euro. Date una occhiata anche alle versione Disney.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia, ha annunciato: “Siamo orgogliosi della collaborazione con Unieuro, un brand italiano votato all’innovazione e alla sostenibilità, con cui proseguiamo il nostro cammino verso una mobilità smart e sostenibile per le città, rendendo la guida elettrica facile e accessibile a tutti. Inoltre, con l’esposizione di Topolino Dolcevita negli store di Unieuro diamo il via alla stagione estiva rendendo ancora più semplice scoprire da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana a zero emissioni“.