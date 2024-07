Ferrari dimenticata per 28 anni: assurdo ciò che le accade dopo (VIDEO)

Oggi vi parliamo di una Ferrari iconica, che non ha avuto una sorte fortunata. Una volta ritrovata, è stata riporta a nuovo dagli esperti.

Come si può abbandonare una supercar, ed in particolar modo, una Ferrari? Vi assicuriamo che in un mondo come quello di oggi, nel quale non si guarda in faccia niente e nessuno, può accadere anche questo, e stavolta è toccato ad una Rossa davvero iconica. Stiamo parlando della 512 BB, con la dicitura BB che sta per Berlinetta Boxer. Si tratta di un gioiellino sportivo, con carrozzeria coupé a 2 posti, dotata di un motore centrale-posteriore e trazione posteriore.

La versione 512 BB fu pensata in funzione del mercato USA e nel pieno periodo della crisi petrolifera, per cui, seguendo dei dettami molto rigidi. La Ferrari in questione fu dotata di un piccolo alettone posteriore e di piccoli dettagli, con potenza limitata a 360 cavalli, proprio in funzione delle nuove direttive, in modo da abbassare i consumi. Tuttavia, la velocità massima restava notevole, pari alla bellezza di 295 km/h, con la guidabilità che ne andò a beneficiare. Il motore restò un V12 a 180 gradi.

Ferrari, la 512 BB è tornata a splendere

La Ferrari 512 BB ha avuto una storia piuttosto travagliati negli anni Settanta, e nel 1980, dovette subire un’ulteriore calo di potenza a 340 cavalli, a seguito di leggi che vennero inasprite sempre di più. Tuttavia, il fascino che quest’auto mantiene ancora oggi attirò un gran numero di clienti, ma è evidente che, in un caso particolare, questo gioiellò andò a finire nelle mani sbagliate.

Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “WD Detailing“, vediamo una 512 BB abbandonata, che non veniva sottoposta ad un lavaggio da ben 28 anni. Per sua fortuna, è stata rinvenuta da un gruppo di ragazzi, che sono stati protagonisti di un car wash da applausi, in grado di riportarla praticamente alle condizioni di fabbrica. Sembrava un’impresa impossibile, ma con il duro lavoro, la dedizione e la preparazione, l’operazione è andata a buon fine.

Come vedrete nel video, la Ferrari si presentava in condizioni disastrate, sia negli esterni che negli interni, ricoperta dalla polvere e con una carrozzeria danneggiata a causa dell’incuria. Il lavaggio ha riguardato ogni suo singolo dettaglio, persino la zona del motore, ed alla fine, è stato ottenuto un risultato da urlo. Come sempre accade, non abbiamo intenzione di svelarvi troppi particolari, ed è giusto che vi godiate queste immagini in prima persona.