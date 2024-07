Ferrari, la 296 GTS è ancora più estrema: potenza mozzafiato con il nuovo pacchetto (VIDEO)

La Ferrari 296 GTS è un gioiello di potenza e design, ed ora è ancor più estrema grazie ad un pacchetto da urlo. Ecco i dettagli.

La bellezza e la potenza di alcune Ferrari attirano gli amanti del tuning a rendere ancor più performanti queste supercar, ed oggi vi parleremo di un vero e proprio capolavoro. Stiamo parlando della 296 GTS by Novitec, noto tuner che è intervenuto sulla spider di Maranello, portandola a dei livelli di potenza e downforce inesplorati. Un qualcosa del genere era già avvenuto lo scorso anno con la 296 GTB, vale a dire la versione coperta.

La 296, sia coperta che spider, è una vettura spinta dal motore V6 turbo con tecnologia Plug-In Hybrid, che sta ottenendo risultati eccezionali sul fronte delle vendite, migliorando di anno in anno. L’intervento di Novitec ha portato questa Ferrari a guadagnare in termini di potenza e carico aerodinamico, con l’aggiunta di uno scarico più sportivo e di sospensioni ribassate. Andiamo a scoprire, nel dettaglio, le modifiche che sono state fatte.

Ferrari, scopriamo la 296 GTS by Novitec

Le principali novità che Novitec ha deciso di aggiungere sulla Ferrari 296 GTS riguardano diversi particolari, con materiali come la fibra di carbonio che hanno trovato largo spazio. I nuovi cerchi in lega Novitec NF10 sono molto appariscenti, e sono stati realizzati in partnership con la Vossen. Essi sono da 21″ all’anteriore e da 22″ al posteriore, con cinque doppie razze e la bellezza di 72 opzioni di colore. Si può anche optare per una finitura superficiale spazzolata o lucidata, in modo da non farsi mancare proprio niente.

Evidenti le minigonne laterali, utili per far restare la supercar incollata a terra, senza dimenticare le nuove molle sportive che hanno ribassato l’assetto di 35 mm. Inoltre, c’è un sistema idraulico che alza l’asse anteriore di 40 mm, ma tra le novità più importanti figura anche la maggior potenza. La spinta massima sulla Ferrari 296 GTS by Novitec aumenta da 830 ad 868 cavalli, con la parte elettrica che non è stata toccata, e la potenza extra è stata tirata fuori dal V6 turbo.

La cavalleria extra di 38 cavalli arriva da turbocompressori ottimizzati e da un impianto di scarico ad alte prestazioni, con i terminali di scarico da 108 mm che vanno ad incrementare il sound prodotto dal motore. Di certo, si tratta di un progetto ben riuscito e che fa già sognare gli amanti del tuning, che potranno ottenere delle prestazioni da sogno grazie a questo pacchetto.