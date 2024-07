Michael Schumacher, occasione senza precedenti: c’è di mezzo la Ferrari

Una delle Ferrari più belle di sempre, appartenuta a Michael Schumacher, andrà in vendita all’asta. Ecco il prezzo ed i dettagli.

Tra la Ferrari e Michael Schumacher c’è stato, e per sempre ci sarà, un legame che va ben oltre quelli che sono stati i sensazionali risultati sportivi, ottenuti all’interno di un periodo d’oro. Quello che lega il Kaiser di Kerpen alla Rossa è un rapporto d’amore, che non è stato di certo rovinato dal suo passaggio in Mercedes nel 2010, che tanti tifosi, ancora oggi, non sono riusciti a perdonargli. Il sette volte campione del mondo fu in grado di piazzare un’impresa storica riportando la Rossa al top dopo vent’anni di oblio, per poi dominare la scena di anni.

La Ferrari e Schumacher hanno creato un sodalizio devastante per gli avversari, con il sette volte iridato che è stato anche un ottimo sviluppatore per le auto stradali. Ad esempio, dietro alla magnifica Enzo che fu presentata nel 2002, c’era una grande mano del tedesco, così come dietro alla FXX, una versione estrema e da pista della stessa Enzo. Nelle prossime righe, vi parleremo di una sua auto che ora è finita all’asta.

Ferrari, in vendita la 550 di Michael Schumacher

Tra il 1996 ed il 2001, la Ferrari realizzò in circa 3.000 esemplari la spettacolare 550 Maranello, un gioiello dotato di un motore V12 anteriore da 485 cavalli, che produceva la velocità massima di 320 km/h. Una di loro, quella con il telaio numero 105067, era di proprietà di Michael Schumacher, ed è colei che andrà in vendita all’asta. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni a St.Tropez, in un’asta organizzata da Artcurial, durante il Garden Party.

Questa supercar appartenne al Kaiser di Kerpen sino al 2003, e prima di venderla, il campione tedesco applicò la propria firma sul vano portaoggetti, allegando anche una lettera dove augurava buon divertimento a colui che l’avrebbe acquistata. La 550 Maranello fu spedita in Giappone, dove rimase per molti anni, custodita da Ferrari Corners, e percorrendo un numero molto limitato di chilometri.

Dopo un lungo periodo, si è deciso di affidarla a qualcun’altro, con il prezzo di vendita che è stimato tra 250.000 e 450.000 euro, mentre, di solito, una 550 Maranello usata viene venduta attorno a 120.000 euro. Ovviamente, il fatto che sia stata di proprietà del leggendario Schumacher ne aumenta il valore. Chiunque avrà la fortuna di portarsela a casa, concluderà l’affare della vita, ed anche noi gli auguriamo una buona fortuna.