Mazda, sai chi si occupa di costruire i motori? La risposta vi lascerà senza fiato

La Mazda è un brand molto amato, che dal Giappone ha conquistato un gran successo anche in Europa. Ecco chi produce i motori.

Oggi vi parleremo di un argomento molto interessante, vale a dire quello che riguarda la produzione dei motori di casa Mazda. La casa giapponese fu fondata a Fuchu, Aki, nella prefettura di Hiroshima, luogo, quest’ultimo, tristemente famoso per gli avvenimenti della seconda guerra mondiale. La nascita del brand avvenne nel 1920, quando il Giappone stava iniziando a rivelarsi una potenza economica, dopo anni di chiusura nei confronti del mondo intero.

I passi in avanti fatti dalla Mazda sono stati enormi nel corso del nuovo millennio, soprattutto negli ultimi 25 anni, ottenendo un successo clamoroso sia in Europa che negli Stati Uniti d’America, dove gli affari vanno a gonfie vele. Anche in Giappone non c’è di che lamentarsi, visto che questo brand si è confrontato al meglio con veri e propri giganti come la Toyota, la Nissan e la Honda, brand che hanno sicuramente una potenza di fuoco dalla loro. Grandi picchi di crescita sono stati toccati nel 2007, con 1,3 milioni di vetture vendute a livello globale, e nel 2011. Divenne, 13 anni fa, il 18esimo marchio che ha prodotto più auto al mondo, e la crescita non si arresta.

Mazda, la verità sul suo produttore di motori

La Mazda ha anche ottenuto un risultato rilevante all’interno del mondo delle corse, come la vittoria alla 24 ore di Le Mans del 1991, con la spettacolare 787B dotata del motore rotativo Wankel, con al volante Johnny Herbert, Bertrand Gachot e Volker Weidler. Si trattò di un successo, nella gara più bella ed importante al mondo, che diede grande lustro a questo brand a livello europeo.

Tornando al settore automotive, i motori della Mazda sono prodotti ovviamente dal marchio stesso, dal momento che parliamo di una casa ufficiale, che non si avvale di forniture esterne. Le due fabbriche principali, dove nascono sia i motori che il resto delle parti delle auto, si trovano in Giappone. Una è situata ad Hiroshima, l’altra ad Hofu. Inoltre, ci sono degli stabilimenti di ricerca negli USA, ma anche in Cina ed in Russia.