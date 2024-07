Hamilton sbarca in MotoGP? La notizia è di quelle sensazionali

Lewis Hamilton ha sempre amato la MotoGP, ed ora arriva una notizia che stupisce i fan. Ecco cosa potrebbe fare il campione.

La stagione di F1 targata 2024 non è la migliore di sempre per Lewis Hamilton, che solo al GP di Spagna è riuscito ad ottenere un podio, chiudendo al terzo posto. La Mercedes è tornata competitiva nelle ultime gare, ma ad approfittarne al meglio è stato il compagno di squadra George Russell, vincitore del GP d’Austria grazie al contatto tra Lando Norris e Max Verstappen, i quali si stavano giocando la vittoria.

Il sette volte campione del mondo si è ritrovato di nuovo fuori dal podio, e sembra ormai mentalmente del tutto proiettato al passaggio in Ferrari, che avverrà nel 2025. Nel frattempo, il nome di Hamilton viene accostato anche alla MotoGP, una categoria che ha sempre seguito con piacere, essendo un grande fan di Valentino Rossi ed amico di Fabio Quartararo. Questa volta, la posta in palio è molto elevata, e sembra che un vero e proprio affare stia per essere concluso. Scopriamo i dettagli di questa situazione.

Hamilton, l’obiettivo è l’acquisto del Gresini Racing

L’approdo di Lewis Hamilton in MotoGP sembra essere molto vicino, ovviamente, non nel ruolo di pilota. La leggenda della F1 vuole acquistare il Gresini Racing, ed in quel di Assen, alcuni suoi inviati avrebbero incontrato Nadia Padovani, secondo quanto riportato da “The-Race.com“. L’interesse di Sir Lewis per la squadra fondata dal grande Fausto potrebbe essere collegata a partnership future tra F1 e MotoGP, dopo che quest’ultima è stata acquistata da Liberty Media.

Il sette volte campione del mondo, che vanta milioni di tifosi in tutto il mondo, potrebbe essere il ponte perfetto per portare quanti più fan possibili a seguire anche la MotoGP, che rispetto alla F1 è chiaramente indietro da questo punto di vista. Al momento, non siamo a conoscenza dello stato delle trattative, che comunque sarebbero già avviate, ed è probabile che Sir Lewis possa portare a termine questo investimento.

Il Gresini Racing quest’anno schiera Marc Marquez, che nel 2025 non sarà più presente, visto il suo passaggio nel team ufficiale Ducati. Vederlo in un team di proprietà di Lewis Hamilton avrebbe fatto schizzare ulteriormente l’hype della MotoGP, ma ciò non avverrà visto le recenti novità di mercato. Di certo, la discesa nel Motomondiale del nativo di Stevenage potrebbe creare degli scenari molto interessanti.