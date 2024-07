F1, Briatore snobba la Ferrari: parole dure anche su Hamilton

Flavio Briatore è tornato nel mondo della F1 come Executive Advisor dell’Alpine, e non ci ha messo molto per sparare a zero sulla Ferrari.

Il mondiale di F1 è pronto per affrontare il terzo week-end di gara consecutivo, e sarà in azione a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Ci attendiamo una nuova puntata del duello tra Max Verstappen e Lando Norris, che si sono toccati in Austria spalancando le porte del successo a George Russell. La Ferrari, a causa del crollo tecnico della SF-24, non è stata pronta ad approfittarne, con Carlos Sainz che ha colto un podio piuttosto insperato.

La situazione del tecnica del Cavallino è a dir poco imbarazzante, dal momento che quest’auto, nelle prime gare, era stata nettamente la seconda forza, per poi affondare, come capita ormai da troppi anni, sul fronte degli sviluppi. Per primeggiare in una F1 così tirata occorre essere perfetti, e non è accettabile che la Rossa precipiti in ogni singolo campionato dalle gare europee in poi.

F1, ecco il commento di Briatore su Ferrari ed Hamilton

Il mondo della F1 ha accolto nuovamente tra i propri protagonisti Flavio Briatore, nominato Executive Advisor del team Alpine, che spera così di tornare a competere per posizioni che spettano ad un team ufficiale. Pierre Gasly ha appena rinnovato il proprio contratto, mentre Esteban Ocon ha deciso di lasciare la squadra. Intervistato a Radio RAI, Briatore ha detto la sua sulla situazione in Ferrari e sull’arrivo di Lewis Hamilton in chiave 2025.

Ecco le sue parole: “La Ferrari è partita molto forte e gli altri hanno dovuto fare uno sviluppo molto più incisivo, ed adesso è la quarta forza del campionato. Ora arriverà Hamilton e ci sarà un cambio importante a livello di piloti, ma credo che chi guida possa fare la differenza solo se ha una macchina competitiva a disposizione. La Ferrari che vince motiva tutta la F1 e fa bene agli sponsor, andando a vantaggio di tutti i team, quindi spero torni in alto“.

Nel medesimo intervento, Briatore si è detto molto interessato a Carlos Sainz, che dovrà lasciare la sua Ferrari ad Hamilton, e che attualmente non ha ancora un contratto per la prossima stagione. Lo spagnolo potrebbe andare a rimpiazzare proprio Ocon, nella speranza che con le nuove regole del 2026, l’Alpine torni a performare ed a lottare per le prime posizioni.