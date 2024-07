Alfa Romeo, arriva una nuova variante della Giulia? Le forme sono da sogno (VIDEO)

L’Alfa Romeo si prepara a svelare diversi nuovi gioielli, ma nel frattempo, è stata immaginata anche la variante di una Giulia. Che forme.

Gli ultimi mesi sono stati fautori di grandi annunci in casa Alfa Romeo, un brand che sta vivendo un ottimo momento di forma. Infatti, il 2023 ha visto le vendite aumentare del 30% rispetto all’anno precedente, con il SUV Tonale che è stato in grado di trascinare le immatricolazioni. Quasi tre mesi fa è stata svelata al mondo la nuova Junior, un B-SUV che è anche la prima auto elettrica nella storia del brand.

Inoltre, è stato reso noto che, da ora in avanti, l’Alfa Romeo svelerà un’auto nuova ogni anno fino al 2030, a cominciare proprio dalla Junior, mentre nel prossimo biennio arriveranno le nuove generazioni di Stelvio e Giulia. Le auto in questione avranno molto in comune, dal momento che saranno entrambe prodotte nello stabilimento Stellantis di Cassino, sulla piattaforma STLA Large. Inizialmente, si parlava di venderle solamente in versione full electric, ma le scarse vendite di questa tecnologia stanno portando i vertici a rivedere i piani.

Dopo di loro toccherà ad un SUV di Segmento E, atteso per il 2027, che sarà prodotto addirittura negli USA, anche se manca ancora la conferma ufficiale. In seguito, si parla anche di una nuova Giulietta, che potrebbe condividere la piattaforma con la Lancia Delta attesa per il 2028. Nuovo modello anche nel 2029, mentre nel 2030 arriverà una nuova Tonale, di seconda generazione. Nel frattempo, godiamoci queste splendide immagini.

Alfa Romeo, ecco la Giulia Veloce Ti

I fan di casa Alfa Romeo sono stati catturati da alcune immagini comparse online in queste ore, relative ad un vero e proprio gioiello di cui tutti si sono già innamorati. Sul canale YouTube di Tommaso D’Amico, infatti, è stato caricato un video in cui viene mostrata un’Alfa Giulia Veloce Ti, ovviamente immaginata dall’autore, dal momento che la casa di Arese non ha parlato di un prodotto di questo tipo. Colui che l’ha creata ha dato fondo a tutta la propria immaginazione, creando un mix tra passato e presente.

A bordo, troviamo tutte tecnologie di ultima generazione, con una plancia molto ben rifinita e con i comfort di cui si può aver bisogno. A spingere quest’Alfa Romeo un motore turbo benzina da 280 cavalli AT Q4, con cambio automatico e trazione RWD, senza dimenticare che l’autore ha previsto anche delle varianti full electric e Plug-In Hybrid. Le immagini sono davvero interessanti e vi consigliamo di godervele.