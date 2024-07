Lewis Hamilton, allarme rosso in Ferrari: viene già meno tutto?

Lewis Hamilton ora preoccupa i tifosi della Ferrari. La situazione è ormai abbastanza palese. Ecco cosa è successo

L’inverno della Ferrari era stato a dir poco scoppiettante con l’annuncio a sorpresa dell’arrivo di Lewis Hamilton a partire dal 2025. Oggi però, a distanza di qualche mese, tutto l’entusiasmo sembra essersi assorbito lasciando solo un muro di durissima realtà. La Rossa dopo la stratosferica prestazione ottenuta a Monaco si è letteralmente sgretolata nei Gran Premi successivi passando da principale avversaria della Red Bull addirittura a 4a forza.

Una situazione che ha lasciato tutti i tifosi nello sconforto. In molti, infatti, speravano in una Ferrari maggiormente competitiva visto l’arrivo dei tanto reclamizzati sviluppi. Questi però sembrano aver fatto fare alla Rossa addirittura dei passi indietro. Intanto però si continua a parlare di un possibile approdo di Newey a Maranello, ma la cosa non ha ancora acquisito i contorni dell’ufficialità.

Aspettando Newey Hamilton non convince

Ciò che preoccupa però obiettivamente, è il rendimento di Lewis Hamilton. L’inglese ormai non vince una gara da quasi 3 anni, da quel Gran Premio d’Arabia Saudita che l’aveva portato a giocarsi poi il titolo con Verstappen nell’ultimo appuntamento della stagione a pari punti. Un’involuzione forse fisiologica che non può trovare come unica giustificazione una vettura non più da top.

Quest’anno per lui sono arrivati solo 85 punti e un terzo posto in Spagna come miglior risultato, mentre il compagno di team ha ottenuto un successo in Austria e alcuni buoni piazzamenti che gli hanno portato un bottino di 111 punti. La paura è che Hamilton abbia perso la propria verve con il passare del tempo.

Certo, volendo essere onesti intellettualmente, Hamilton anche nei suoi ultimi anni in McLaren non brillò, quindi sembrerebbe essere una costante nella sua carriera. Non ci resta quindi che stare a vedere e capire se effettivamente può essere lui l’uomo della provvidenza dalle parti di Maranello, dove non si vince un titolo piloti dal 2007.