Scooter, la grande novità è una bomba: è perfetto in città, ma anche per le gite

L’acquisto di uno scooter è sempre un’ottima mossa per combattere il traffico cittadino, ed ora vi sveleremo una grande novità.

Il traffico cittadino vi condiziona le giornate in auto ed i mezzi di trasporto non vi soddisfano? Per questo esistono gli scooter, dei mezzi pratici, veloci e poco costosi, che possono permettervi di spostarvi con grande facilità. Il mercato è in fermento in questa fase, con le vendite in netta crescita, grazie anche alle diverse promozioni che i vari costruttori hanno deciso di effettuare in questa fase, in modo da rispondere alla recente crisi delle vendite.

Di case che vogliono sfruttare l’ottimo momento degli scooter ce ne sono a bizzeffe, ed oggi vi parleremo di uno degli ultimi arrivi. Stiamo facendo riferimento al Joyride 300 di casa SYM, che è dotato di ruote alte, cosa che rappresenta un gran vantaggio. Il punto di forza principale, grazie anche a questo dettaglio, è il fatto di poter essere adatto sia ad affrontare percorsi cittadini che fondi più sterrati e complessi. Andiamo a scoprirlo nei minimi dettagli.

Scooter, arriva il nuovo SYM Joyride 300

Il brand SYM punta in alto con il Joyride 300, che può essere condotto anche in autostrada per via delle sue brillanti prestazioni. La dotazione di serie è molto ricca, con controllo di trazione, accensione keyless con telecomando, oltre ai fari Full LED. Inoltre, appare anche un display LCD molto completo, ma allo stesso tempo di facile intuizione, che ben si sposta con le esigenze del conducente, che avrà la sensazione di tenere tutto sotto controllo.

Tra gli altri punti di forza, spicca la notevole capacità di carico del vano sottosella, profondo e capiente, in modo da poter portare con voi ciò che vorrete. Il motore è un 4 tempi monocilindrico da 278 cc di cilindrata, con potenza massima di ben 25 cavalli. Il cambio è del tutto automatico, mentre il picco di potenza viene toccato ad 8.000 giri al minuto. La velocità massima si attesta sui 130 km/h, cosa che può rendere molto agevole anche lo spostamento in autostrada.

Ottima anche l’autonomia di carburante, che arriva sino ad un massimo di 213 km. Il peso a secco è di 186 kg, con la sella che ha un’altezza da terra di 77 cm. Il prezzo è di 4.999 euro, cifra che vi permetterà di portarvi a casa uno degli scooter più interessanti sul mercato. Siamo certi che sfruttere al meglio un’occasione d’oro, per un modello completo di tutto.