Ferrari, pizzicata sulle strade italiane la nuova supercar: forme da urlo (FOTO)

La Ferrari ha da poco presentato un nuovo capolavoro, che sta già girando sulle strade italiane. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Ogni volta che la Ferrari presenta una nuova auto, si respira un’atmosfera magica, perché si sa quanto il Cavallino sia in grado di sorprendere ogni qualvolta in cui toglie i veli ad un suo gioiello. Il 2024 è l’anno di lancio di due nuovi bolidi, la 12Cilindri e la F250, anche se quest’ultima non ha ancora un nome certo, in quanto, si sa ancora poco sulla sua data di presentazione e su come si chiamerà ufficialmente. La casa di Maranello, nel mese di maggio, ha già svelato l’erede della 812 Superfast, che ha stupito tutti per il suo design inedito.

La 12Cilindri è l’ultimo capolavoro di Flavio Manzoni, direttore del Centro Stile Ferrari, che l’ha dotata di un design inedito e che ha già mandato in visibilio gli appassionati. A spingerla c’è ancora un motore V12 aspirato, aggiornato alle norme Euro 6E, in modo da non creare problemi ai clienti in termini di blocchi stradali. Come vedremo, la potenza e le prestazioni sono il suo punto di forza, ricordando che questo modello non presenta alcuna elettrificazione.

Ferrari, ecco la 12Cilindri pre-serie in azione

La Ferrari 12Cilindri, così come il SUV Purosangue e la Roma, non presenta alcun sistema ibrido, con il V12 posizionato all’anteriore che sprigiona ben 830 cavalli, con picco di potenza raggiunto a 9.250 giri al minuto, ed una coppia di 678 Nm a 7.250 giri al minuto. Il cambio è robotizzato, a doppia frizione e con 8 rapporti a disposizione, con la potenza che viene scaricata a terra tramite le ruote posteriori.

Nonostante l’assenza di elettrificazioni, le bastano comunque solo 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, e 7,9 per toccare i 200 km/h. La velocità massima è di ben 340 km/h, e pare possa andare anche oltre questo limite. Per quanto riguarda la disponibilità, la 12Cilindri è già ordinabile, con le prime consegne che sono previste per la fine del 2024, per cui, c’è poco da aspettare.

Di certo, non è una delle Ferrari più economiche, visto che ci vorranno circa 395.000 euro per averla, più del SUV Purosangue. Nel post pubblicato in alto, pubblicato sulla pagina Facebook di Walter Vayr, vediamo la spettacolare 12Cilindri in azione nella sua versione di pre-serie, con gli ultimi ritocchi da effettuare prima di poter essere consegnata ai fortunati acquirenti. A Maranello, al solito, hanno realizzato un capolavoro.