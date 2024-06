F1 GP Austria: disastro Verstappen, la spunta la Mercedes

Dopo il trionfo nella Sprint Race, nel segno della tradizione tra le mura amiche del RB Ring, Max Verstappen ha commesso un errore nel GP, dando via libera a Russell.

Max Verstappen, allo spegnimento dei semafori, è scattato come un fulmine. L’olandese ha conservato la prima posizione. Norris si è dovuto difendere dagli attacchi di Russell. Al via Charles Leclerc ha avuto un contatto con Piastri e si è distrutta parte dell’ala anteriore. Gara subito compromessa per il ferrarista che è stato costretto a rientrare in pit lane per sostituire l’ala, uscendo all’ultimo posto.

L’australiano della McLaren è stato tamponato da Leclerc. Quest’ultimo ha tamponato in pieno il driver del team di Woking perché si è ritrovato in un sandwich. Hamilton e Russell al terzo giro hanno dato vita ad una battaglia accesa per la terza posizione. Alle loro spalle Sainz e Perez hanno cercato di tenere il ritmo delle Mercedes. Hamilton e Sainz hanno avuto un duello nelle prime fase. Sainz ha allargato la traiettoria, mandando fuori dalla traiettoria il suo futuro compagno di squadra. Non ci sono state penalità .

Il madrileno ha scavalcato Hamilton e si è portato in quarta posizione. Piastri, invece, ha scavalcato Perez con un super sorpasso all’esterno all’ottavo giro. La SF-24, proprio come avvenuto in occasione della tappa di ieri, non ha messo in mostra un buon ritmo. Max Verstappen ha guadagnato in media 3-4 decimi su Norris, accumulando un buon gap in vista della prima sosta. Dopo la SR il figlio d’arte di Jos aveva una bella occasione.

GP Austria, torna a vincere la Mercedes

Leclerc si è rifermato e ha cambiato mescole, passando alle gialle, al diciottesimo giro. L’unica speranza nel corso della gara per il monegasco è stata quella di una Safety Car. Carlos Sainz ha effettuato il pit stop al 23esimo giro ed è emerso dalla pit lane nel panino tra le due Mercedes. Sainz ha montato le dure, come Hamilton, mentre Russell ha montato le gomme medie. Norris e Verstappen, invece, hanno montato le mescole hard.

Quando tutto sembrava scritto, Norris ha dimostrato di poter impensierire Max. Verstappen è stato troppo aggressivo (10 secondi di penalità ) in chiusura e i due si sono presi in pieno. Mescole scoppiate e via libera a Russell, Piastri e Sainz. Norris è stato costretto al ritiro, l’olandese ha chiuso in quinta posizione. Dopo i successi della Ferrari e della McLaren, anche la Mercedes ha vinto il suo GP, nel 2024, con George Russell. L’ex Williams ha chiuso davanti a Piastri e allo spagnolo della Ferrari. Quarto, invece, Hamilton. Fuori dai punti Charles Leclerc ha chiuso una gara disgraziata in undicesima posizione.