F1 GP Austria, Sprint Race: Verstappen è imperiale, Ferrari disastrose

Il mondiale di F1 fa tappa in Austria, dove la Sprint Race vede trionfare un Max Verstappen imperiale, seguono le McLaren. Male le Ferrari.

La F1 continua ad essere del tutto assoggettata al dominio di Max Verstappen, che anche nella Sprint Race di Spielberg è inarrivabile. Per l’olandese si tratta del decimo successo nella “garetta” del sabato, e c’è da dire che nei primi giri, difendendosi dalle due McLaren, ha nuovamente dimostrato di competere in una categoria differente, e non grazie alla Red Bull, che di certo non è più il missile del passato.

Esce distrutto dal confronto con il campione della F1 Lando Norris, che ha nuovamente sbagliato tutto nel duello con l’olandese, vedendo svanire la possibilità di vincere. Il britannico chiude terzo dietro all’altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la Mercedes si conferma quarta forza con George Russell ai piedi del podio. La Ferrari si accontenta di un quinto posto con Carlos Sainz e del settimo con Charles Leclerc, in uno scenario avvilente per il Cavallino, con Lewis Hamilton sesto. Chiude la zona punti uno sconsolato Sergio Perez.

F1, Verstappen è di un’altra categoria

La terza Sprint Race del mondiale di F1 targato 2024 si disputa in Austria, dove Max Verstappen parte in pole position seguito dalle due McLaren. I primi giri sono di pura sofferenza per il campione del mondo, a causa della tripla zona DRS che consente a Lando Norris di restargli incollato. Il britannico trova addirittura il sorpasso, ma viene poi umiliato dall’olandese, che sfrutta un clamoroso errore del rivale, il quale si fa superare nonostante l’ala mobile attiva, lasciando la porta spalanca alla quarta curva.

Norris paga l’erroraccio venendo superato anche da Oscar Piastri, mentre le Ferrari fanno da comparse. Carlos Sainz e Charles Leclerc si inventano una gran partenza, ma il ritmo non è sufficiente, con lo spagnolo che viene sverniciato da George Russell dopo pochi passaggi, ed il monegasco che deve accontentarsi del settimo posto. Dai box chiedono a Leclerc di gestire le temperature della sua monoposto, a conferma dei grandi problemi di questa monoposto, che non riguardano solo le prestazioni.

Tra Norris e Piastri inizia una nuova sfida, mentre Verstappen si conferma il re di questa F1, dominando grazie ad una guida sopraffina, mentre Sergio Perez viaggia in ottava posizione sull’altra Red Bull. Piastri difende la piazza d’onore da Norris, così come Sainz riesce a resistere a Lewis Hamilton, mentre Verstappen è ancora una volta primo sotto la bandiera a scacchi. Alle 16:00 le qualifiche.