Dacia, il SUV Duster continua a stupire: il suo prezzo scende ancora

La nuova Dacia Duster può essere ordinata ed ha un listino prezzi molto interessante, che attira la clientela. Ecco quanto la si pagherà.

Il 2024 è un anno molto importante per la Dacia ed il proprio futuro, con un gran numero di novità presenti sul mercato. La terza generazione del SUV Duster e la seconda dell’elettrica Spring sono pronte per dire la loro grazie a dei prezzi di listino incredibilmente convenienti, ed anche per il notevole passo in avanti che è stato fatto sul fronte del design e delle varie tecnologie che mettono a disposizione. Di certo, la linea più aggressiva e piacevole alla vista potrebbe fare la differenza agli occhi del cliente.

La nuova Dacia Duster è stata svelata già da qualche mese ed è ordinabile da qualche settimana, con il prezzo che resta uno dei suoi punti di forza. Certo, gli 11.000 euro di listino della prima generazione sono un lontano ricordo, ma va detto che quel modello fu lanciato nel 2011, quando la situazione del settore automotive era ben diversa da quella odierna, e la costruzione di un’auto costava molto meno. Andiamo a vedere, nel dettaglio, quali sono i prezzi della nuova Duster.

Dacia, la Duster costerà davvero pochissimo

La Dacia Duster punta su dei prezzi convenienti, confermandosi il SUV economico per eccellenza, anche se rispetto alla vecchia generazione, i costi d’acquisto sono stati ritoccati verso l’alto. La versione più economica costa 19.700 euro, ed è la ECO-G 100 in allestimento Essential. Si tratta della variante alimentata a Benzina-GPL, ricordando che la casa dell’Est Europa è una di quelle che punta maggiormente su questo tipo di motorizzazione.

A 21.400 euro sarà vostra la medesima specifica, ma con l’allestimento Expression, che mette a disposizione diversi optional e comfort in più. Con 22.900 euro sarà vostra la TCe 130 in allestimento Expression, e qui parliamo della versione a benzina, priva del sistema GPL. Ricordiamo che la nuova Duster, almeno in Europa, non presenta più la versione alimentata a gasolio, dal momento che si è deciso di non adeguarla alle nuove normative.

Il punto di forza della Dacia sono proprio le tante opzioni di motorizzazione a GPL, e c’è da dire che se si vuole puntare al top di gamma, anche la Duster può risultare molto costosa. La Hybrid 140 in allestimento Extreme costa la bellezza di 27.900 euro, così come la Hybrid 140 in allestimento Journey.-Gli ordini sono aperti da marzo, ed è arrivato il momento di fare la vostra scelta.